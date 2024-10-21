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ريال لاستعادة نغمة الفوز أمام دورتموند المتعثر

10/21/2024 7:14:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يحلّ‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬لنهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وسط‭ ‬أداء‭ ‬متذبذب‭ ‬وانتقادات‭ ‬متواصلة‭ ‬للمدرب‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭. ‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬مرشحا‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بلغ‭ ‬دورتموند‭ ‬العرض‭ ‬الختامي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستواه‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬الموسم‭.‬

وهيمن‭ ‬دورتموند‭ ‬آنذاك‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬لكنه‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬خبرة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الكبرى،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭ ‬ليخسر‭ ‬2‭-‬0‭.‬

سيواجه‭ ‬شاهين‭ ‬دوتموند‭ ‬مدرب‭ ‬الآن‭ ‬الاختبار‭ ‬الاصعب‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬المسؤولية‭ ‬حيث‭ ‬يعاني‭ ‬الفريق‭ ‬الألماني‭ ‬من‭ ‬انعدام‭ ‬الثبات‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬تكتيكية‭.‬

وسيفتقد‭ ‬دورتموند‭ ‬الى‭ ‬خدمات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬الهجومية‭ ‬البارزة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كريم‭ ‬أديمي‭ ‬والبلجيكي‭ ‬جوليان‭ ‬دورانفيل‭ ‬والأمريكي‭ ‬جيوفاني‭ ‬رينا‭ ‬والمدافع‭ ‬صاحب‭ ‬النزعة‭ ‬الهجومية‭ ‬البرازيلي‭ ‬يان‭ ‬كوتو‭.‬

وانتقد‭ ‬شاهين‭ ‬المستوى‭ ‬الدفاعي‭ ‬لفريقه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬مشكلة‭. ‬ليست‭ ‬مقبولة‭ ‬أبدا،‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬حظ‭ ‬دورتموند‭ ‬السيئ‭ ‬انّ‭ ‬ريال‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬اعلى‭ ‬درجات‭ ‬تركيزه‭ ‬لتعويض‭ ‬خسارته‭ ‬المفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭.‬

بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬يبدو‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الملكي‮»‬‭ ‬بلغ‭ ‬ذروة‭ ‬مستواه‭ ‬عقب‭ ‬بداية‭ ‬بطيئة‭ ‬للموسم،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬مبابي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬تشامبيونزليغ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنّ‭ ‬دورتموند‭ ‬يملك‭ ‬تجربة‭ ‬كبيرة‭ ‬بمواجهة‭ ‬الفرنسي‭.‬

سبق‭ ‬أن‭ ‬تواجها‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مبابي‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬مبابي‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

يوفنتوس‭ ‬لفوز‭ ‬ثالث‭ ‬وسان‭ ‬جرمان‭ ‬للتعويض‭ ‬

ويتطلع‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭.‬

واستهل‭ ‬‮«‬روسونيري‮»‬،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬7‭ ‬مرات،‭ ‬المسابقة‭ ‬بخسارتين،‭ ‬آخرهما‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬1‭-‬0‭.‬

ورغم‭ ‬الخسارة،‭ ‬رأى‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬ايجابيات‭ ‬عدّة‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أحببتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬منذ‭ ‬وصولي‭. ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬لعبنا‭ ‬مباراة‭ ‬رائعة‭. ‬صنعنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نستطع‭ ‬التسجيل‭. ‬نشعر‭ ‬بالحزن‭ ‬وخيبة‭ ‬الأمل،‭ ‬لكنني‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬أدائنا‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬فوزه‭ ‬اللافت‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬يبحث‭ ‬أرسنال‭ ‬عن‭ ‬مواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬القارية‭ ‬القوية‭ ‬بمواجهة‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الأوكراني‭.‬

ويتطلع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ثالث،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الالماني‭.‬

متسلحا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬لاتسيو‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬يأمل‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬بدايته‭ ‬الجيدة‭ ‬بالمسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يأمل‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وصيف‭ ‬البوندسليغا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بنفض‭ ‬غبار‭ ‬الخسارة‭ ‬القاسية‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬0-4‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

ويسعى‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬قاريا‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬امام‭ ‬ارسنال‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬وسيكون‭ ‬بمواجهة‭ ‬متاحة‭ ‬امام‭ ‬ايندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس،‭ ‬حيث‭ ‬تغيب‭ ‬جماهير‭ ‬الفريق‭ ‬الزائر‭ ‬لتفادي‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الضغط‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنافس‭. ‬لقد‭ ‬فشلنا‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الضغط‮»‬‭.‬

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