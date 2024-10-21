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سلتيكس للدفاع عن لقبه

10/21/2024 7:14:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي،‭ ‬فيما‭ ‬سيلعب‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نجله‭ ‬بروني‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الـ79‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭) ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

سيرفع‭ ‬سلتيكس‭ ‬لافتة‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الـ18‭ ‬القياسية‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس،‭ ‬بينما‭ ‬سيستهل‭ ‬ليكرز‭ ‬حقبة‭ ‬‮«‬الأب‭ ‬والابن‮»‬‭ ‬بمواجهة‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭.‬

لم‭ ‬يسبق‭ ‬لبوسطن‭ ‬أن‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬مرتين‭ ‬تواليا‭ ‬منذ‭ ‬عامي‭ ‬1968‭ ‬و1969،‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬نهاية‭ ‬حقبة‭ ‬بيل‭ ‬راسل،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نجح‭ ‬أخيرا‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬انتظار‭ ‬دام‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬لمعانقة‭ ‬اللقب،‭ ‬يتطلع‭ ‬نجمه‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬الى‭ ‬إنجاز‭ ‬مماثل‭ ‬لما‭ ‬حققه‭ ‬راسل‭.‬

قال‭ ‬تايتوم‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بمحاولة‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬واحد،‭ ‬الآن‭ ‬أصبح‭ ‬بإمكانك‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬ذاتها‭ ‬مع‭ ‬لاعبي‭ ‬سلتيكس‭ ‬الآخرين،‭ ‬والفرق‭ ‬الرائعة،‭ ‬واللاعبين‭ ‬الرائعين‭ ‬الآخرين‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬الآن‭ ‬أصبح‭ ‬الأمر‭ ‬بمثابة‭ ‬نقاش‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬العظمة‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عنها،‭ ‬والمستوى‭ ‬الذي‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تذكرك‭ ‬فيه‭ ‬عندما‭ ‬تنتهي‭ ‬مسيرتك؟‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬تايتوم‭ ‬الفائز‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬أنّ‭ ‬شعورا‭ ‬مختلفا‭ ‬بات‭ ‬لدى‭ ‬سلتيكس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬بطلا‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬مختلفا‭ ‬هنا‭ ‬كبطل‭ ‬مع‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬الأمر،‭ ‬والرغبة‭ ‬ببلوغ‭ ‬القمة‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرات‮»‬‭.‬

يقود‭ ‬تايتوم‭ ‬وجايلن‭ ‬براون‭ ‬تشكيلة‭ ‬مدججة‭ ‬بالنجوم‭ ‬المخضرمين‭ ‬في‭ ‬سلتيكس،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جرو‭ ‬هوليداي‭ ‬ولاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬اللاتفي‭ ‬المصاب‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينغيس‭.‬

وقال‭ ‬جو‭ ‬مازولا‭ ‬مدرب‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬الفوز‭ ‬بالبطولة‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الهدف،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬المعيار،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬التوقع‭. ‬مجرد‭ ‬نجاح‭ ‬شيء‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬سينجح‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬التحدي‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬خاض‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬عامه‭ ‬الـ40‭ ‬في‭ ‬ديسمبر،‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬سابقة‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬نجله‭ ‬الأكبر‭ ‬بروني‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬أمام‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التحضيرية‭ ‬للموسم،‭ ‬وهي‭ ‬سابقة‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وقال‭ ‬ليبرون‭: ‬‮«‬خرجنا‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المستقطع‭ ‬ووقفنا‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭. ‬نظرتُ‭ ‬إليه‭. ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬أشبه‭ ‬بفيلم‭ ‬‮«‬مايتركس‮»‬‭ ‬أو‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭. ‬لم‭ ‬أشعر‭ ‬بأن‭ ‬الأمر‭ ‬حقيقي‭. ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬أحظى‭ ‬بهذه‭ ‬اللحظات‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ليبرون‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬ولاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬قادا‭ ‬ليكرز‭ ‬الى‭ ‬نهائي‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬لكنه‭ ‬ودّع‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬للبلاي‭ ‬أوف‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

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