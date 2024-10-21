سلتيكس للدفاع عن لقبه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): يبحث بوسطن سلتيكس حامل اللقب عن تعزيز رقمه القياسي، فيما سيلعب «الملك» ليبرون جيمس إلى جانب نجله بروني في الموسم الـ79 من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه) الذي ينطلق اليوم الثلاثاء.
سيرفع سلتيكس لافتة التتويج بلقب الدوري للمرة الـ18 القياسية عندما يستضيف نيويورك نيكس، بينما سيستهل ليكرز حقبة «الأب والابن» بمواجهة مينيسوتا تمبروولفز.
لم يسبق لبوسطن أن أحرز لقب الدوري مرتين تواليا منذ عامي 1968 و1969، تلك الفترة التي شهدت نهاية حقبة بيل راسل، لكن بعد ان نجح أخيرا في إنهاء انتظار دام 16 عاما لمعانقة اللقب، يتطلع نجمه جايسون تايتوم الى إنجاز مماثل لما حققه راسل.
قال تايتوم: «لم يكن الأمر يتعلق فقط بمحاولة الفوز بلقب واحد، الآن أصبح بإمكانك أن تكون في الغرفة ذاتها مع لاعبي سلتيكس الآخرين، والفرق الرائعة، واللاعبين الرائعين الآخرين».
وتابع: «الآن أصبح الأمر بمثابة نقاش حول مدى العظمة التي تبحث عنها، والمستوى الذي تحاول أن يتم تذكرك فيه عندما تنتهي مسيرتك؟».
وأردف تايتوم الفائز أيضا خلال الصيف بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس أنّ شعورا مختلفا بات لدى سلتيكس بعد أن أصبح بطلا.
وأوضح: «يبدو الأمر مختلفا هنا كبطل مع معرفة ما يحتاجه الأمر، والرغبة ببلوغ القمة أكبر عدد من المرات».
يقود تايتوم وجايلن براون تشكيلة مدججة بالنجوم المخضرمين في سلتيكس، إلى جانب جرو هوليداي ولاعب الارتكاز اللاتفي المصاب كريستابس بورزينغيس.
وقال جو مازولا مدرب بوسطن سلتيكس: «نريد الفوز بالبطولة كل عام، هذا هو الهدف، وهذا هو المعيار، وهذا هو التوقع. مجرد نجاح شيء ما في السابق لا يعني أنه سينجح مرة أخرى. هذا هو التحدي».
من ناحية أخرى، خاض ليبرون جيمس الذي يبلغ عامه الـ40 في ديسمبر، في فترة سابقة مباراته الأولى الى جانب نجله الأكبر بروني خلال لقاء أمام فينيكس صنز في الفترة التحضيرية للموسم، وهي سابقة تاريخية في الدوري.
وقال ليبرون: «خرجنا من الوقت المستقطع ووقفنا جنبا إلى جنب. نظرتُ إليه. كان الأمر أشبه بفيلم «مايتركس» أو شيء من هذا القبيل. لم أشعر بأن الأمر حقيقي. لكن كان من الرائع أن أحظى بهذه اللحظات».
وكان ليبرون أفضل لاعب في الدوري أربع مرات ولاعب الارتكاز أنتوني ديفيس قادا ليكرز الى نهائي المنطقة الغربية في 2023، لكنه ودّع من الدور الأول للبلاي أوف الموسم الماضي.
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