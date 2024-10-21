الإصابة تنهي موسم أوساكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتهى‭ ‬موسم‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬غيابها‭ ‬عن‭ ‬كأس‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينغ‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وقالت‭ ‬حاملة‭ ‬لقب‭ ‬أربع‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬الأحد‭ ‬انها‭ ‬تعرضت‭ ‬لتمزق‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬البطن‭.‬

نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬كيودو‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬ابنة‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬‮«‬اعتقدت‭ ‬اني‭ ‬أصبت‭ ‬باجهاد‭ ‬في‭ ‬ظهري،‭ ‬لكني‭ ‬خضعت‭ ‬لفحص‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬أظهر‭ ‬انزلاقا‭ ‬غضروفيا‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬البطن‮»‬‭.‬

وغابت‭ ‬أوساكا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬انسحابها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬أمام‭ ‬الأميركية‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬التي‭ ‬أحرزت‭ ‬اللقب‭ ‬لاحقا‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

انسحبت‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬اليابان‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬أوساكا‭ ‬ومن‭ ‬دورة‭ ‬طوكيو‭ ‬اليابانية‭ ‬المقررة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭. ‬وكانت‭ ‬دورة‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينغ‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬برنامجها‭ ‬لهذه‭ ‬السنة‭.‬

أضافت‭ ‬أوساكا‭ ‬‮«‬خضت‭ ‬عدة‭ ‬دورات‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬القرار‭ ‬الأصعب‭ ‬الغياب‭ ‬وعدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينغ‮»‬‭. ‬وستقام‭ ‬دورة‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينغ‭ ‬في‭ ‬ملقة‭ ‬الإسبانية‭ ‬بيم‭ ‬13‭ ‬و20‭ ‬نوفمبر‭.‬