الإصابة تنهي موسم أوساكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو - (أ ف ب): انتهى موسم اليابانية ناومي أوساكا بسبب الإصابة، بعد إعلان المصنفة أولى عالميا سابقا في كرة المضرب، غيابها عن كأس بيلي جين كينغ الشهر المقبل.
وقالت حاملة لقب أربع بطولات كبرى في طوكيو الأحد انها تعرضت لتمزق في عضلات البطن.
نقلت وكالة كيودو للأنباء عن ابنة السابعة والعشرين «اعتقدت اني أصبت باجهاد في ظهري، لكني خضعت لفحص بالرنين المغناطيسي أظهر انزلاقا غضروفيا في الظهر بالإضافة إلى تمزق في عضلات البطن».
وغابت أوساكا عن الملاعب منذ انسحابها في دور الـ16 من دورة دورة الصين المفتوحة أمام الأميركية كوكو غوف التي أحرزت اللقب لاحقا مطلع الشهر الحالي.
انسحبت من دورة اليابان المفتوحة في أوساكا ومن دورة طوكيو اليابانية المقررة الأسبوع الحالي. وكانت دورة بيلي جين كينغ الأخيرة على برنامجها لهذه السنة.
أضافت أوساكا «خضت عدة دورات هذه السنة، لذا كان القرار الأصعب الغياب وعدم المشاركة في دورة بيلي جين كينغ». وستقام دورة بيلي جين كينغ في ملقة الإسبانية بيم 13 و20 نوفمبر.
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