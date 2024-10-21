سبيرز يمهد طريق النجاح لويمبانياما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬مشروع‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز،‭ ‬سيكون‭ ‬نجم‭ ‬الارتكاز‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الثاني‭ ‬بدوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬الذي‭ ‬يستهله‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دالاس،‭ ‬مؤازرا‭ ‬بالوافد‭ ‬الجديد‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬المخضرم‭ ‬كريس‭ ‬بول‭.‬

وخاض‭ ‬العملاق‭ ‬الفرنسي‭ (‬2.24م‭ ‬و20‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬وصيفا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بالألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأخيرة‭ ‬ويُعد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تهيمن‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬على‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي،‭ ‬موسما‭ ‬أول‭ ‬ناجحا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬معدله‭ ‬21‭.‬4‭ ‬نقطة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬قضاه‭ ‬سبيرز‭ ‬متذيلا‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬22‭ ‬انتصارا‭ ‬و60‭ ‬خسارة‭.‬

وقال‭ ‬ويمبانياما‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬حيث‭ ‬نكون‭ ‬فريقا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يفوز،‭ ‬وفريقا‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬بلوغ‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭. ‬إنها‭ ‬ثقافة‭ ‬يجب‭ ‬ترسيخها‭. ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ملحق‭ ‬التأهل‭ ‬أو‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬هو‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الهدف‮»‬‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التطور‭ ‬الطبيعي‭ ‬لفريقه‭ ‬الشاب،‭ ‬قرر‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬مخضرمين‭ ‬أمثال‭ ‬الجناح‭ ‬هاريسون‭ ‬بارنز‭ (‬32‭ ‬عامًا،‭ ‬والفائز‭ ‬بالدوري‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭)‬،‭ ‬وصانع‭ ‬الألعاب‭ ‬النجم‭ ‬كريس‭ ‬بول‭.‬

وخلال‭ ‬موسم‭ ‬التحضيرات،‭ ‬اشعلت‭ ‬تمريرة‭ ‬هوائية‭ ‬‮«‬ Alley ‭-‬ oop ‮»‬‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬بول‭ ‬الى‭ ‬ويمبانياما‭ ‬حماسة‭ ‬جماهير‭ ‬سان‭ ‬انتونيو،‭ ‬لكن‭ ‬بول‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬تجربته‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬برفقة‭ ‬بلايك‭ ‬غريفين‭ ‬ودياندري‭ ‬جوردان،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬اللقب‭.‬