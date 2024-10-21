سبيرز يمهد طريق النجاح لويمبانياما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): بعد أن بات في صلب مشروع سان أنتونيو سبيرز، سيكون نجم الارتكاز الفرنسي فيكتور ويمبانياما أمام مهمة قيادة الفريق إلى الأدوار الإقصائية في موسمه الثاني بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي يستهله الثلاثاء في دالاس، مؤازرا بالوافد الجديد صانع الألعاب المخضرم كريس بول.
وخاض العملاق الفرنسي (2.24م و20 عاما) الذي حلّ وصيفا في مسابقة كرة السلة بالألعاب الأولمبية الأخيرة ويُعد من المواهب المتوقع أن تهيمن في المستقبل على الدوري الأميركي، موسما أول ناجحا في أن بي ايه، حيث بلغ معدله 21.4 نقطة، على الرغم من الموسم الصعب الذي قضاه سبيرز متذيلا ترتيب الدوري مع 22 انتصارا و60 خسارة.
وقال ويمبانياما مطلع هذا الشهر «نريد أن نضع أنفسنا في موقف حيث نكون فريقا يستطيع أن يفوز، وفريقا قادرا على بلوغ الأدوار الإقصائية. إنها ثقافة يجب ترسيخها. الوصول إلى ملحق التأهل أو الأدوار الإقصائية هو الحد الأدنى من الهدف».
بالإضافة إلى التطور الطبيعي لفريقه الشاب، قرر سان أنتونيو هذا الصيف تسريع عملية إعادة البناء من خلال التعاقد مع لاعبين مخضرمين أمثال الجناح هاريسون بارنز (32 عامًا، والفائز بالدوري عام 2015 مع غولدن ستايت ووريرز)، وصانع الألعاب النجم كريس بول.
وخلال موسم التحضيرات، اشعلت تمريرة هوائية « Alley - oop » رائعة من بول الى ويمبانياما حماسة جماهير سان انتونيو، لكن بول حذر من تكرار تجربته السابقة في لوس أنجليس كليبرز عندما كان برفقة بلايك غريفين ودياندري جوردان، دون أن يتمكنوا من إحراز اللقب.
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