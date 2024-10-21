فوز لوكلير في ثنائية لفيراري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

Austin ‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬للموسم‭ ‬ومنح‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬فريقهما‭ ‬فيراري‭ ‬الثنائية،‭ ‬فيما‭ ‬تفوق‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬في‭ ‬صراعهما‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الجولة‭ ‬الـ19‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭.‬

على‭ ‬حلبة‭ ‬أوستن‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬منذ‭ ‬2006‭ ‬وكانت‭ ‬عبر‭ ‬الفنلندي‭ ‬كيمي‭ ‬رايكونن‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬خرج‭ ‬لوكلير‭ ‬منتصرا‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬زميله‭ ‬ساينس،‭ ‬ليمنحا‭ ‬‮«‬سكوديريا‮»‬‭ ‬الثنائية‭ ‬الثانية‭ ‬للموسم،‭ ‬بعد‭ ‬أولى‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭.‬

واعتقد‭ ‬نوريس‭ ‬أنه‭ ‬نال‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بعدما‭ ‬تجاوز‭ ‬منافسه‭ ‬قبل‭ ‬لفات‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬السباق،‭ ‬لكن‭ ‬المراقبين‭ ‬اعتبروا‭ ‬أنه‭ ‬تخطى‭ ‬الهولندي‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الحلبة‭ ‬فأضافوا‭ ‬خمس‭ ‬ثوان‭ ‬على‭ ‬توقيته،‭ ‬ليحل‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬رابعا‭ ‬أمام‭ ‬زميله‭ ‬الأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ ‬ومواطنه‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭.‬

صحيح‭ ‬أن‭ ‬فيرستابن‭ ‬صائم‭ ‬عن‭ ‬الانتصارات،‭ ‬لكنه‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬رابع‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مواصلته‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭.‬

حل‭ ‬الهولندي‭ ‬ثانيا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬منذ‭ ‬فوزه‭ ‬الأخير،‭ ‬وثالثا‭ ‬ورابعا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وخامسا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬وسادسا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬فيما‭ ‬توزعت‭ ‬الانتصارات‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سائق‭ ‬هم‭ ‬نوريس‭ (‬3‭) ‬وزميله‭ ‬الأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ (‬2‭) ‬ولوكلير‭ (‬3‭) ‬وسائقا‭ ‬مرسيدس‭ ‬البريطانيان‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ (‬2‭) ‬وجورج‭ ‬راسل‭ (‬1‭). ‬