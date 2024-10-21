فوز لوكلير في ثنائية لفيراري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
Austin (الولايات المتحدة) - (أ ف ب): حقق شارل لوكلير من موناكو انتصاره الثالث للموسم ومنح مع زميله الإسباني كارلوس ساينس فريقهما فيراري الثنائية، فيما تفوق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بقرار من المراقبين على سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس في صراعهما على الصدارة في جائزة الولايات المتحدة، الجولة الـ19 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
على حلبة أوستن حيث لم يفز فريق فيراري سوى مرة واحدة منذ 2006 وكانت عبر الفنلندي كيمي رايكونن في 2018، خرج لوكلير منتصرا للمرة الثالثة هذا الموسم والثامنة في مسيرته بعدما تقدم زميله ساينس، ليمنحا «سكوديريا» الثنائية الثانية للموسم، بعد أولى خلال الجولة الثالثة في أستراليا.
واعتقد نوريس أنه نال المركز الثالث بعدما تجاوز منافسه قبل لفات معدودة على نهاية السباق، لكن المراقبين اعتبروا أنه تخطى الهولندي من خارج الحلبة فأضافوا خمس ثوان على توقيته، ليحل في النهاية رابعا أمام زميله الأسترالي أوسكار بياستري ومواطنه سائق مرسيدس جورج راسل.
صحيح أن فيرستابن صائم عن الانتصارات، لكنه يبدو في طريقه إلى لقب رابع تواليا في ظل مواصلته حصد النقاط.
حل الهولندي ثانيا ثلاث مرات منذ فوزه الأخير، وثالثا ورابعا مرة واحدة وخامسا ثلاث مرات وسادسا مرة واحدة، فيما توزعت الانتصارات منذ بداية الموسم على أكثر من سائق هم نوريس (3) وزميله الأسترالي أوسكار بياستري (2) ولوكلير (3) وسائقا مرسيدس البريطانيان لويس هاميلتون (2) وجورج راسل (1).
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