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حسم النقاط تمنح سابالينكا الصدارة

10/21/2024 7:14:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بفضل‭ ‬عقوبات‭ ‬حسم‭ ‬النقاط،‭ ‬انتزعت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبات‭ ‬المحترفات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬من‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬التي‭ ‬تربعت‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بحسب‭ ‬الترتيب‭ ‬الجديد‭ ‬الصادر‭ ‬الإثنين‭. ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬احتلالها‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف،‭ ‬قالت‭ ‬سابالينكا‭ ‬على‭ ‬مدونة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬الإثنين‭: ‬‮«‬الرقم‭ ‬واحد‭...‬لنرى‭ ‬كم‭ ‬سيستغرق‭ ‬من‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬الترتيب‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبات‭ ‬المحترفات‭ (‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭) ‬مفاجئا،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬حتى‭ ‬بطولة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

وكانت‭ ‬سابالينكا‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬تصدرت‭ ‬التصنيف‭ ‬لثمانية‭ ‬أسابيع‭ ‬بين‭ ‬سبتمبر‭ ‬وأكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تهيمن‭ ‬البولندية‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬عادت‭ ‬إليه‭ ‬البيلاروسية،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقها‭ ‬20‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬واحدة‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أغسطس،‭ ‬بينها‭ ‬تتويجها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬وهي‭ ‬الثالثة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭. ‬ورغم‭ ‬عدم‭ ‬مشاركة‭ ‬اللاعبتين‭ ‬في‭ ‬أية‭ ‬دورة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬فقد‭ ‬خسرتا‭ ‬النقاط‭: ‬شفيونتيك‭ ‬120‭ ‬وسابالينكا‭ ‬10‭.‬

بحسب‭ ‬قواعد‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات‭ (‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭)‬،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬اللاعبات‭ ‬المشاركة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬سبع‭ ‬دورات‭ ‬إلزامية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الألف،‭ ‬ست‭ ‬دورات‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الـ500،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬للموسم‭ ‬بحال‭ ‬التأهل‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لم‭ ‬يطرأ‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الرجال‭ ‬بزعامة‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬إنهاء‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بفضل‭ ‬الفارق‭ ‬الشاسع‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬مطارديه‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭.‬

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