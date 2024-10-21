حسم النقاط تمنح سابالينكا الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس -(أ ف ب): بفضل عقوبات حسم النقاط، انتزعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات في كرة المضرب من البولندية إيغا شفيونتيك التي تربعت عليه منذ نوفمبر عام 2023، بحسب الترتيب الجديد الصادر الإثنين. وفي أول تعليق لها بعد احتلالها صدارة التصنيف، قالت سابالينكا على مدونة «إكس» الإثنين: «الرقم واحد...لنرى كم سيستغرق من الوقت».
وجاء إعلان الترتيب الجديد من قبل رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي ايه) مفاجئا، في وقت كان متوقعا أن تبقى شفيونتيك في الصدارة حتى بطولة دبليو تي ايه الختامية في الرياض.
وكانت سابالينكا (26 عاما) تصدرت التصنيف لثمانية أسابيع بين سبتمبر وأكتوبر 2023، قبل أن تهيمن البولندية على المركز الأول الذي عادت إليه البيلاروسية، بعد تحقيقها 20 فوزا مقابل خسارة واحدة منذ منتصف أغسطس، بينها تتويجها في بطولة فلاشينغ ميدوز وهي الثالثة الكبرى في مسيرتها. ورغم عدم مشاركة اللاعبتين في أية دورة الأسبوع الماضي، فقد خسرتا النقاط: شفيونتيك 120 وسابالينكا 10.
بحسب قواعد رابطة المحترفات (دبليو تي ايه)، يتعين على اللاعبات المشاركة خلال الموسم في البطولات الأربع الكبرى، سبع دورات إلزامية من فئة الألف، ست دورات من فئة الـ500، بالإضافة إلى بطولة دبليو تي ايه الختامية للموسم بحال التأهل.
في المقابل، لم يطرأ أي تغيير على مراكز الصدارة في تصنيف الرجال بزعامة الإيطالي يانيك سينر الذي ضمن إنهاء العام الحالي في المركز الأول بفضل الفارق الشاسع عن أقرب مطارديه الإسباني كارلوس ألكاراس.
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