Tuesday, 22 October 2024 07:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مديرو الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية يؤكدون جهوزية البحرين

10/21/2024 7:14:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬التحضيرات‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ - ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬نظم‭ ‬المديرون‭ ‬الفنيون‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬اجتماعاً‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬جمع‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الموقع‭ ‬والتنظيم‭ ‬الرياضي،‭ ‬وناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬الاستعدادات‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭. ‬وأعرب‭ ‬سوراب‭ ‬ميشرا،‭ ‬مدير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬المحلية‭ ‬والفريق‭ ‬الفني‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لضمان‭ ‬تنظيم‭ ‬الحدث‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬أظهرته‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المنظمة‭ ‬للدورة‭ ‬من‭ ‬جهوزية‭ ‬واستعداد‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الجوانب‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬عبر‭ ‬دراجانا‭ ‬ماجن،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لرياضة‭ ‬الرقص،‭ ‬عن‭ ‬حماسه‭ ‬للحدث،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬استعداد‭ ‬فريقه‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة،‭ ‬وأشاد‭ ‬شارك‭ ‬بيتر‭ ‬شيبرز،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لتنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬بقدرات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الرياضيين‭ ‬والمدربين،‭ ‬والسمعة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬والدورات‭. ‬وتجسد‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة‭ ‬المرتقبة‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬رياضية‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN21102024000055011008ID1108804288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث