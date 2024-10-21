مديرو الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية يؤكدون جهوزية البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬التحضيرات‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ - ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬نظم‭ ‬المديرون‭ ‬الفنيون‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬اجتماعاً‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬جمع‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الموقع‭ ‬والتنظيم‭ ‬الرياضي،‭ ‬وناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬الاستعدادات‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭. ‬وأعرب‭ ‬سوراب‭ ‬ميشرا،‭ ‬مدير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬المحلية‭ ‬والفريق‭ ‬الفني‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لضمان‭ ‬تنظيم‭ ‬الحدث‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬أظهرته‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المنظمة‭ ‬للدورة‭ ‬من‭ ‬جهوزية‭ ‬واستعداد‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الجوانب‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬عبر‭ ‬دراجانا‭ ‬ماجن،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لرياضة‭ ‬الرقص،‭ ‬عن‭ ‬حماسه‭ ‬للحدث،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬استعداد‭ ‬فريقه‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة،‭ ‬وأشاد‭ ‬شارك‭ ‬بيتر‭ ‬شيبرز،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لتنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬بقدرات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الرياضيين‭ ‬والمدربين،‭ ‬والسمعة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬والدورات‭. ‬وتجسد‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة‭ ‬المرتقبة‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬رياضية‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬