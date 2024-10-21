مديرو الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية يؤكدون جهوزية البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار التحضيرات لدورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستستضيفها المملكة خلال الفترة 23 - 31 أكتوبر الجاري، نظم المديرون الفنيون بالاتحاد الدولي اجتماعاً عبر الانترنت جمع رؤساء اللجان الفنية في الدورة، حيث تم استعراض التقدم المحرز في مجالات الموقع والتنظيم الرياضي، وناقش المشاركون الاستعدادات النهائية للبطولة. وأعرب سوراب ميشرا، مدير الرياضة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تقديره للتعاون الوثيق بين اللجنة المنظمة المحلية والفريق الفني للاتحاد الدولي، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان تنظيم الحدث بأفضل صورة، في ظل ما أظهرته اللجنة التنفيذية المنظمة للدورة من جهوزية واستعداد من كافة الجوانب.
من جهته، عبر دراجانا ماجن، رئيس اللجنة الفنية لرياضة الرقص، عن حماسه للحدث، مؤكدًا استعداد فريقه لتقديم تجربة مميزة، وأشاد شارك بيتر شيبرز، رئيس اللجنة الفنية لتنس الطاولة، بقدرات البحرين في استضافة الرياضيين والمدربين، والسمعة التي تتمتع بها البحرين في استضافة مختلف البطولات والدورات. وتجسد هذه الاجتماعات الجهود المشتركة لضمان نجاح الدورة المرتقبة وتقديم تجربة رياضية استثنائية في البحرين.
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