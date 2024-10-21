6 فرق تمثل منتخب الطائرة الشاطئية في الدورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬المدرسي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ستُقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭. ‬وقد‭ ‬عمل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬المدرسي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬الشيخ،‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬ورفع‭ ‬مستوياتهم‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية،‭ ‬حيث‭ ‬يواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬تدريباته‭ ‬اليومية‭ ‬المكثفة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وسط‭ ‬التزام‭ ‬وجدية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬استعداداً‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭.‬

يضم‭ ‬المنتخب‭ ‬12‭ ‬لاعباً‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الذكور‭ ‬وهم‭: ‬عباس‭ ‬إحسان،‭ ‬علي‭ ‬طلاق،‭ ‬علي‭ ‬يعقوب،‭ ‬علي‭ ‬سلطان،‭ ‬جاسم‭ ‬مدن،‭ ‬محمد‭ ‬السندي،‭ ‬محمد‭ ‬عبدعلي،‭ ‬جعفر‭ ‬درويش،‭ ‬علي‭ ‬عمران،‭ ‬علي‭ ‬ثامر،‭ ‬محمد‭ ‬هرونه،‭ ‬ومحمد‭ ‬الحايكي‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لاعبتين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الإناث،‭ ‬وهما‭: ‬هالة‭ ‬الرواجيح‭ ‬ورافايلا‭ ‬ميجيز‭.‬

وستقام‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬لمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬بالرفاع،‭ ‬بجانب‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭. ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭ ‬فرصة‭ ‬للاحتكاك‭ ‬بالفرق‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القارات،‭ ‬ما‭ ‬يضيف‭ ‬طابع‭ ‬التحدي‭ ‬والإثارة‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مواكباً‭ ‬لكافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬والمرافق‭ ‬لاستقبال‭ ‬الفرق‭ ‬والرياضيين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬محطة‭ ‬بارزة‭ ‬تعكس‭ ‬قدرة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭.‬