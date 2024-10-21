6 فرق تمثل منتخب الطائرة الشاطئية في الدورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستعد المنتخب البحريني المدرسي للكرة الطائرة الشاطئية لتقديم أفضل مستوياته في دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، التي ستُقام تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الجاري. وقد عمل الجهاز الفني للمنتخب البحريني المدرسي للكرة الطائرة الشاطئية، بقيادة المدرب محمد حسين الشيخ، على تجهيز اللاعبين ورفع مستوياتهم الفنية والبدنية، حيث يواصل المنتخب تدريباته اليومية المكثفة على ملاعب الكرة الطائرة الشاطئية في الرفاع، وسط التزام وجدية كبيرة من جميع اللاعبين استعداداً لهذه المشاركة الدولية.
يضم المنتخب 12 لاعباً موزعين على 6 فرق في فئة الذكور وهم: عباس إحسان، علي طلاق، علي يعقوب، علي سلطان، جاسم مدن، محمد السندي، محمد عبدعلي، جعفر درويش، علي عمران، علي ثامر، محمد هرونه، ومحمد الحايكي. بالإضافة إلى لاعبتين في فئة الإناث، وهما: هالة الرواجيح ورافايلا ميجيز.
وستقام منافسات الكرة الطائرة الشاطئية ضمن دورة «البحرين 2024» خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري على الملاعب الخارجية لمدينة عيسى الرياضية بالرفاع، بجانب استاد البحرين الوطني. وستكون هذه المنافسات فرصة للاحتكاك بالفرق العالمية في ظل مشاركة عدد من الدول المتميزة في اللعبة من مختلف القارات، ما يضيف طابع التحدي والإثارة إلى البطولة.
ويأتي هذا الاستعداد للمنتخب البحريني مواكباً لكافة التحضيرات لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، حيث تم تجهيز المنشآت الرياضية والمرافق لاستقبال الفرق والرياضيين في دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، والتي من المتوقع أن تكون محطة بارزة تعكس قدرة المملكة على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى وتعزز من مكانتها على خارطة الرياضة العالمية.
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