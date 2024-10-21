Tuesday, 22 October 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك البحرين الوطني راعيا بلاتينيا لدورة الألعاب المدرسية الدولية

10/21/2024 7:13:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00


قدم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ NBB ‭ ‬دعمه‭ ‬ورعايته‭ ‬الماسية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ - ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬الراعي‭ ‬البلاتيني‭ ‬للدورة‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية،‭ ‬أعرب‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للدورة،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬العالمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نثمن‭ ‬عالياً‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5600‭ ‬مشارك‭ ‬يمثلون‭ ‬80‭ ‬اتحاداً‭ ‬مدرسياً‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة،‭ ‬مما‭ ‬سيُسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬متميز‭ ‬يرتقي‭ ‬إلى‭ ‬طموحات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقسم‭ ‬الاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬هشام‭ ‬أبوالفتح‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬البنك‭ ‬برعايته‭ ‬الماسية‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬يؤمن‭ ‬بدوره‭ ‬المتكامل‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية،‭ ‬حيث‭ ‬يلتزم‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬عاماً‭ ‬بدعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراته،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

MENAFN21102024000055011008ID1108804286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث