بنك البحرين الوطني راعيا بلاتينيا لدورة الألعاب المدرسية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00





قدم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ NBB ‭ ‬دعمه‭ ‬ورعايته‭ ‬الماسية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ - ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬الراعي‭ ‬البلاتيني‭ ‬للدورة‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية،‭ ‬أعرب‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للدورة،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬العالمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نثمن‭ ‬عالياً‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5600‭ ‬مشارك‭ ‬يمثلون‭ ‬80‭ ‬اتحاداً‭ ‬مدرسياً‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة،‭ ‬مما‭ ‬سيُسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬متميز‭ ‬يرتقي‭ ‬إلى‭ ‬طموحات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقسم‭ ‬الاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬هشام‭ ‬أبوالفتح‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬البنك‭ ‬برعايته‭ ‬الماسية‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬يؤمن‭ ‬بدوره‭ ‬المتكامل‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية،‭ ‬حيث‭ ‬يلتزم‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬عاماً‭ ‬بدعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراته،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬والاجتماعية‭.‬