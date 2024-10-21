بنك البحرين الوطني راعيا بلاتينيا لدورة الألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قدم بنك البحرين الوطني NBB دعمه ورعايته الماسية لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) التي ستستضيفها مملكة البحرين في الفترة 23 - 31 أكتوبر الجاري، تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ليكون بذلك الراعي البلاتيني للدورة.
وتعليقا على هذه الرعاية، أعرب علي إسحاقي، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، عن شكره وتقديره لبنك البحرين الوطني على دعمه لهذه الفعالية العالمية، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس حرص البنك على تعزيز الفعاليات الرياضية في المملكة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف: «نثمن عالياً الدور الرائد الذي يلعبه بنك البحرين الوطني في دعم دورة الألعاب المدرسية الدولية، التي تشهد مشاركة أكثر من 5600 مشارك يمثلون 80 اتحاداً مدرسياً من 70 دولة، مما سيُسهم في تحقيق نجاح متميز يرتقي إلى طموحات مملكة البحرين».
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لقسم الاتصالات المؤسسية هشام أبوالفتح عن فخر البنك برعايته الماسية لهذه الدورة التي تقام تحت رعاية جلالة الملك المعظم، مؤكداً أن هذه الفعالية الرياضية العالمية تسلط الضوء على مكانة المملكة على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن بنك البحرين الوطني يؤمن بدوره المتكامل الذي يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية، حيث يلتزم منذ تأسيسه قبل أكثر من ستين عاماً بدعم الأنشطة التي تسهم في بناء المجتمع وتنمية قدراته، بما يعزز من مكانة البحرين في المحافل الرياضية والاجتماعية.
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