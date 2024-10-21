نـدوة ((أسـاسيات مكافـحة الحـريق والسـلامة العـامة)) للمتطـوعين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقيمت مساء أمس ندوة حول أساسيات مكافحة الحريق والسلامة العامة لمتطوعي وزارة التربية والتعليم، ضمن الاستعدادات لانطلاقة دورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) التي تستضيفها المملكة خلال الفترة 23 - 31 أكتوبر الجاري، حيث تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الوعي بالسلامة العامة.
وشهدت الندوة حضوراً لافتاً من المتطوعين، وتناولت عدة محاور رئيسية، أبرزها مثلث الحريق الذي يوضح العناصر الأساسية المكونة للنار، وهي الحرارة والأكسجين والوقود، وسبل قطع أحد هذه العناصر لإخماد الحريق، كما تم التعريف بأنواع الطفايات المختلفة واستخداماتها، وأهمية اختيار الطفاية المناسبة لكل نوع من أنواع الحرائق.
كما تم تصنيف الحرائق بحسب المواد المشتعلة، وتم تسليط الضوء على مسببات الحرائق وطرق الوقاية منها، وأكدت الندوة ضرورة وجود سبل خروج واضحة وآمنة في المباني، وشرحت أهمية الفحص الدوري لأنظمة الحماية والطفايات.
وفي ختام المحاضرة، تم التأكيد على ضرورة وجود خرائط طوارئ في المباني وكيفية استخدامها للإخلاء السريع والآمن.
شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من قبل المتطوعين الذين طرحوا العديد من الأسئلة، معبرين عن اهتمامهم العميق بكيفية استخدام الطفايات بشكل صحيح والتصرف في حالات الطوارئ، وقد أكد المتطوعون أن المعلومات التي حصلوا عليها ستساعدهم في التعامل مع حالات الطوارئ بشكل أفضل. ونجحت الندوة في تحقيق أهدافها بتزويد المتطوعين بمعرفة أساسية حول مكافحة الحريق والسلامة العامة، مما يعكس استعدادهم الكبير لتطبيق هذه المعرفة في الدورة بصورة خاصة وحياتهم اليومية وأعمالهم التطوعية.
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