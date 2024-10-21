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نـدوة ((أسـاسيات مكافـحة الحـريق والسـلامة العـامة)) للمتطـوعين

10/21/2024 7:13:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقيمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬ندوة‭ ‬حول‭ ‬أساسيات‭ ‬مكافحة‭ ‬الحريق‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة‭ ‬لمتطوعي‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ضمن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لانطلاقة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ - ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬تناولت‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بالسلامة‭ ‬العامة‭.‬

وشهدت‭ ‬الندوة‭ ‬حضوراً‭ ‬لافتاً‭ ‬من‭ ‬المتطوعين،‭ ‬وتناولت‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية،‭ ‬أبرزها‭ ‬مثلث‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬يوضح‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية‭ ‬المكونة‭ ‬للنار،‭ ‬وهي‭ ‬الحرارة‭ ‬والأكسجين‭ ‬والوقود،‭ ‬وسبل‭ ‬قطع‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬لإخماد‭ ‬الحريق،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التعريف‭ ‬بأنواع‭ ‬الطفايات‭ ‬المختلفة‭ ‬واستخداماتها،‭ ‬وأهمية‭ ‬اختيار‭ ‬الطفاية‭ ‬المناسبة‭ ‬لكل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الحرائق‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تصنيف‭ ‬الحرائق‭ ‬بحسب‭ ‬المواد‭ ‬المشتعلة،‭ ‬وتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مسببات‭ ‬الحرائق‭ ‬وطرق‭ ‬الوقاية‭ ‬منها،‭ ‬وأكدت‭ ‬الندوة‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬سبل‭ ‬خروج‭ ‬واضحة‭ ‬وآمنة‭ ‬في‭ ‬المباني،‭ ‬وشرحت‭ ‬أهمية‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬لأنظمة‭ ‬الحماية‭ ‬والطفايات‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المحاضرة،‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬خرائط‭ ‬طوارئ‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬وكيفية‭ ‬استخدامها‭ ‬للإخلاء‭ ‬السريع‭ ‬والآمن‭.‬

شهدت‭ ‬الندوة‭ ‬تفاعلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتطوعين‭ ‬الذين‭ ‬طرحوا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬اهتمامهم‭ ‬العميق‭ ‬بكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬الطفايات‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬والتصرف‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬المتطوعون‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬حصلوا‭ ‬عليها‭ ‬ستساعدهم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭. ‬ونجحت‭ ‬الندوة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬بتزويد‭ ‬المتطوعين‭ ‬بمعرفة‭ ‬أساسية‭ ‬حول‭ ‬مكافحة‭ ‬الحريق‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬استعدادهم‭ ‬الكبير‭ ‬لتطبيق‭ ‬هذه‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬وحياتهم‭ ‬اليومية‭ ‬وأعمالهم‭ ‬التطوعية‭.‬

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