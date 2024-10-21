البحرين تستعد لاستقبال الوفود المشاركة في الدورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستعد البحرين لاستقبال الوفود المشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام في الفترة 23 - 31 أكتوبر، ومن المتوقع أن تبدأ الوفود في الوصول اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حيث تقدم من مختلف الدول حول العالم للمشاركة في هذه البطولة التي تُعد من أكبر الأحداث الرياضية المدرسية. ويشارك في الدورة أكثر من 5000 رياضي ورياضية، يمثلون حوالي 80 اتحادا رياضيا مدرسيا ودولة، حيث سيتنافسون في 26 رياضة متنوعة، مما يعزز الروح الرياضية والتواصل بين الشباب من مختلف الثقافات.
وقد قامت اللجان العاملة بالترتيبات اللازمة لاستقبال الوفود، حيث تم تنظيم وسائل النقل لتسهيل نقل المشاركين إلى أماكن الإقامة، كما تم تخصيص مجموعة من الفنادق والمرافق لتلبية احتياجات الرياضيين، مع التركيز على توفير أجواء مريحة وآمنة لهم. إضافة إلى ذلك، يتم تجهيز مراكز التدريب والملاعب لضمان استعدادها التام لاستضافة المنافسات، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على التجهيزات الرياضية.
وتعكس هذه الاستعدادات التزام البحرين بتقديم حدث رياضي متميز، يساهم في تعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة ويُبرز قدرات البحرين في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، كما يسعى المنظمون لضمان تجربة استثنائية لجميع المشاركين، مما يسهم في تعزيز سمعة البحرين كوجهة رياضية عالمية.
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