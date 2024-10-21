البحرين تستعد لاستقبال الوفود المشاركة في الدورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬البحرين‭ ‬لاستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ - ‬31‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الوفود‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬رياضي‭ ‬ورياضية،‭ ‬يمثلون‭ ‬حوالي‭ ‬80‭ ‬اتحادا‭ ‬رياضيا‭ ‬مدرسيا‭ ‬ودولة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتنافسون‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬رياضة‭ ‬متنوعة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الثقافات‭.‬

وقد‭ ‬قامت‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬بالترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الوفود،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬لتسهيل‭ ‬نقل‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬الإقامة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬والمرافق‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الرياضيين،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أجواء‭ ‬مريحة‭ ‬وآمنة‭ ‬لهم‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يتم‭ ‬تجهيز‭ ‬مراكز‭ ‬التدريب‭ ‬والملاعب‭ ‬لضمان‭ ‬استعدادها‭ ‬التام‭ ‬لاستضافة‭ ‬المنافسات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬التجهيزات‭ ‬الرياضية‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتقديم‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬متميز،‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬المختلفة‭ ‬ويُبرز‭ ‬قدرات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬المنظمون‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭.‬