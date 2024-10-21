العصفور يؤكد جهوزية المنتخب وتوزيع اللاعبين على 5 فرق16 لاعبا يمثلون منتخب البحرين المدرسي لكرة الطاولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن منتخب البحرين المدرسي لكرة الطاولة القائمة النهائية التي ستشارك في دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، التي ستُقام تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الجاري.
وضمت القائمة 16 لاعباً موزعين على خمسة فرق، وهم: أحمد الرقاق، علي الشغل، إبراهيم خليل، حسين علي، حسين بوصفوان، جاسم علي، ماجد هاشم، مجيد منصور، محمد خان، محمد الرقاق، محمد العالي، محمد العشيري، سيد علي إبراهيم، سيد حسن حسين، يوسف حسن. ويشرف على الفريق الطاقم التدريبي المكون من المدربين جي نيونغ لي، رامي النداي، وسلوبودان تاسكوفيتش.
وفي هذا السياق، أكد مدير المنتخب عبدالجليل العصفور أن المنتخب بات جاهزًا تمامًا لخوض المنافسات الدولية، معربًا عن تفاؤله بأن الفريق سيحقق نتائج مشرفة تعكس التقدم الكبير الذي شهدته الرياضة المدرسية في مملكة البحرين.
وأضاف أن هذه البطولة تشكل فرصة ذهبية للاحتكاك بفرق عالمية مرموقة، مما يسهم في تطوير مهارات اللاعبين ويعزز من جاهزيتهم للمنافسات الدولية المقبلة.
وأشار العصفور إلى أن البطولة، التي ستشهد مشاركة عدد من الدول العريقة في اللعبة، من المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين المنتخبات العالمية وهي رومانيا، البرازيل، أوغندا، الهند، الصين، إنجلترا، أذربيجان، مقدونيا الشمالية، ليبيا، بلغاريا، الصين تايبيه، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، نيبال، البرازيل، والسعودية، وهو ما يتطلب من لاعبي المنتخب البحريني تقديم أقصى مستويات الأداء.
واختتم العصفور تصريحه بالتأكيد أن المنتخب لا يسعى فقط للمشاركة، بل للتنافس على المراكز المتقدمة وترك بصمة بارزة، بما يعزز مكانة البحرين على الساحة الرياضية العالمية.
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