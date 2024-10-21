العصفور يؤكد جهوزية المنتخب وتوزيع اللاعبين على 5 فرق16 لاعبا يمثلون منتخب البحرين المدرسي لكرة الطاولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬المدرسي‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ستُقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬16‭ ‬لاعباً‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬فرق،‭ ‬وهم‭: ‬أحمد‭ ‬الرقاق،‭ ‬علي‭ ‬الشغل،‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل،‭ ‬حسين‭ ‬علي،‭ ‬حسين‭ ‬بوصفوان،‭ ‬جاسم‭ ‬علي،‭ ‬ماجد‭ ‬هاشم،‭ ‬مجيد‭ ‬منصور،‭ ‬محمد‭ ‬خان،‭ ‬محمد‭ ‬الرقاق،‭ ‬محمد‭ ‬العالي،‭ ‬محمد‭ ‬العشيري،‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم،‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬حسين،‭ ‬يوسف‭ ‬حسن‭. ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الطاقم‭ ‬التدريبي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬جي‭ ‬نيونغ‭ ‬لي،‭ ‬رامي‭ ‬النداي،‭ ‬وسلوبودان‭ ‬تاسكوفيتش‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬عبدالجليل‭ ‬العصفور‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬بات‭ ‬جاهزًا‭ ‬تمامًا‭ ‬لخوض‭ ‬المنافسات‭ ‬الدولية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بأن‭ ‬الفريق‭ ‬سيحقق‭ ‬نتائج‭ ‬مشرفة‭ ‬تعكس‭ ‬التقدم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬الرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تشكل‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للاحتكاك‭ ‬بفرق‭ ‬عالمية‭ ‬مرموقة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬للمنافسات‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة‭.‬

وأشار‭ ‬العصفور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البطولة،‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬العالمية‭ ‬وهي‭ ‬رومانيا،‭ ‬البرازيل،‭ ‬أوغندا،‭ ‬الهند،‭ ‬الصين،‭ ‬إنجلترا،‭ ‬أذربيجان،‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية،‭ ‬ليبيا،‭ ‬بلغاريا،‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إيطاليا،‭ ‬نيبال،‭ ‬البرازيل،‭ ‬والسعودية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬تقديم‭ ‬أقصى‭ ‬مستويات‭ ‬الأداء‭. ‬

واختتم‭ ‬العصفور‭ ‬تصريحه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬لا‭ ‬يسعى‭ ‬فقط‭ ‬للمشاركة،‭ ‬بل‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬وترك‭ ‬بصمة‭ ‬بارزة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬