إليقيتا من الدوحة: المعسكر وفر لنا ما نريده

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصف الأرجنتيني إليقيتا مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة أجواء المعسكر الإعدادي الذي يقيمه المنتخب في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للبطولة العربية 23 بأنها إيجابية على اعتبار أن المعسكر وفر لنا كمسؤولين فنيين ما كنا ننويه ونريده للمنتخب، إذ كان الهدف الرئيسي هو توفير أجواء للمنتخب كي يلعب، وهذا هو سبب سعادتنا.
وقال إليقيتا: الشيء الوحيد الذي نأسف عليه بشدة هو افتقار صفوف المنتخب إلى محمد عمر الذي حالت ظروفه العملية دون حضوره.
MENAFN21102024000055011008ID1108804282
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.