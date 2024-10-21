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إليقيتا من الدوحة: المعسكر وفر لنا ما نريده

10/21/2024 7:13:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00


وصف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أجواء‭ ‬المعسكر‭ ‬الإعدادي‭ ‬الذي‭ ‬يقيمه‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬استعدادا‭ ‬للبطولة‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬بأنها‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬المعسكر‭ ‬وفر‭ ‬لنا‭ ‬كمسؤولين‭ ‬فنيين‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬ننويه‭ ‬ونريده‭ ‬للمنتخب،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬توفير‭ ‬أجواء‭ ‬للمنتخب‭ ‬كي‭ ‬يلعب،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬سعادتنا‭.‬

وقال‭ ‬إليقيتا‭: ‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬نأسف‭ ‬عليه‭ ‬بشدة‭ ‬هو‭ ‬افتقار‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬محمد‭ ‬عمر‭ ‬الذي‭ ‬حالت‭ ‬ظروفه‭ ‬العملية‭ ‬دون‭ ‬حضوره‭.‬

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