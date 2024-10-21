سترة يتصدر مؤقتا بثلاثية في الأهلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تصدر‭ ‬سترة‭ ‬مؤقتا‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لأندية‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المهم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأهلي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬ورفع‭ ‬سترة‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بقي‭ ‬رصيد‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬نقاط‭. ‬أحرز‭ ‬أهداف‭ ‬سترة‭ ‬عثمان‭ ‬الحاج‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ (‬32‭) ‬و‭(‬90+2‭)‬،‭ ‬وسونقالو‭ ‬عيسى‭ (‬90+6‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬الأهلي‭ ‬الوحيد‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬شرف‭ (‬45+2‭).‬