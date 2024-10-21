سترة يتصدر مؤقتا بثلاثية في الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تصدر سترة مؤقتا سلم الترتيب العام لأندية دوري ناصر بن حمد الممتاز بعد فوزه المهم على حساب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد، ورفع سترة بهذا الانتصار رصيده إلى 9 نقاط، في حين بقي رصيد الأهلي على 3 نقاط. أحرز أهداف سترة عثمان الحاج في الدقيقتين (32) و(90+2)، وسونقالو عيسى (90+6)، فيما أحرز هدف الأهلي الوحيد سيد مهدي شرف (45+2).
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