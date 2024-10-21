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سلمان رمضان مديرا فنيا للعبة كرة السلة بنادي المحرق

10/21/2024 7:13:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬تعاقده‭ ‬رسميًا‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬سلمان‭ ‬رمضان‭ ‬ليشغل‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬2025/2024‭.‬

وجرى‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬معه‭ ‬بحضور‭ ‬طلال‭ ‬عارف‭ ‬العريفي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬للعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬قاهري‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬

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