سلمان رمضان مديرا فنيا للعبة كرة السلة بنادي المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن مجلس إدارة نادي المحرق تعاقده رسميًا مع المدرب الوطني سلمان رمضان ليشغل منصب المدير الفني للعبة كرة السلة للموسم 2025/2024.
وجرى توقيع العقد معه بحضور طلال عارف العريفي، عضو مجلس الإدارة، المشرف العام للعبة كرة السلة.
كما تم التعاقد مع المدرب الوطني حسين قاهري للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة السلة في الموسم الجديد.
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