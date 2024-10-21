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طالما هناك احتلال هناك مقاومة!

10/21/2024 7:06:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬عبر‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية‭ ‬فإنه‭ ‬طالما‭ ‬هناك‭ ‬احتلال،‭ ‬فلا‭ ‬بدّ‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مقاومة‭! ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬ناموس‭ ‬الشعوب‭ ‬وحركات‭ ‬التحرّر‭ ‬الوطني‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬التاريخ‭! ‬وفلسطين‭ ‬المُغتصبة‭ ‬والمحتلة‭ ‬ليست‭ ‬استثناء‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الناموس‭ ‬الطبيعي،‭ ‬في‭ ‬ردّ‭ ‬الاحتلال‭ ‬والظلم‭ ‬والتعدّي‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الشعوب‭! ‬ومن‭ ‬يهدر‭ ‬قيمة‭ ‬المقاومة،‭ ‬أية‭ ‬مقاومة،‭ ‬فإنه‭ ‬يهدر‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬قيمة‭ ‬الحق‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أرضه‭ ‬وعرضه‭ ‬وكرامته‭ ‬وإنسانيته‭! ‬وحيث‭ ‬لا‭ ‬بديل‭ ‬طالما‭ ‬هناك‭ ‬احتلال‭!‬،‭ ‬وفي‭ ‬فلسطين‭ ‬هذا‭ ‬الاحتلال‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الـ80‭ ‬عامًا،‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬مروياته‭ ‬وأساطيره‭ ‬وتطرّفه‭ ‬وعنصريته،‭ ‬ولم‭ ‬ينفع‭ ‬معه‭ ‬استعادة‭ ‬الحقوق‭ ‬لا‭ ‬بالسلم‭ ‬ولا‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬ولا‭ ‬بالمفاوضات‭!‬،‭ ‬ولذلك‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬طريقًا‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬المقاومة‭ ‬الشعبية‭!‬

وهو‭ ‬يدرك‭ ‬أنه‭ ‬لكي‭ ‬يقاوم‭ ‬هكذا‭ ‬احتلال،‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬أن‭ ‬يقدّم‭ ‬التضحية‭ ‬والضحايا،‭ ‬والتي‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬باهظ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إصدار‭ ‬المحتلّ‭ ‬المدجج‭ ‬بالعتاد‭ ‬والسلاح‭ ‬والدعم‭ ‬الغربي‭ ‬وعدم‭ ‬توازن‭ ‬القوى،‭ ‬على‭ ‬إبادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬أي‭ ‬محتلّ‭!‬

{ ‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬المقاوم،‭ ‬والذي‭ ‬يبحث‭ ‬طوال‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬والقرن‭ ‬الحالي‭ ‬عن‭ ‬قيادات‭ ‬تقود‭ ‬مقاومته‭ ‬ضدّ‭ ‬من‭ ‬سرق‭ ‬وطنه،‭ ‬لا‭ ‬يهمه‭ ‬الأيديولوجيا‭ ‬التي‭ ‬يعتنقها‭ ‬هؤلاء‭ ‬القادة،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬دينية‭ ‬أو‭ ‬يسارية‭ ‬أو‭ ‬علمانية،‭ ‬إنما‭ ‬يهمه‭ ‬من‭ ‬يقاوم‭ ‬هذا‭ ‬الاحتلال،‭ ‬فالوطنية‭ ‬والمقاومة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭ ‬لا‭ ‬تقاس‭ ‬بنوع‭ ‬الأيديولوجيات‭ ‬كوسائل،‭ ‬إنما‭ ‬بالتضحيات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬وعلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬دفاعًا‭ ‬عنه،‭ ‬وبمحك‭ ‬الأفعال‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬احتلال‭ ‬ليس‭ ‬كأي‭ ‬احتلال‭ ‬حرّ‭ ‬على‭ ‬الشعوب‭!‬

{ ‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يأخذ‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬انسياقه‭ ‬وراء‭ ‬‮«‬الإسلام‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬وتقبله‭ ‬الدعم‭ ‬الإيراني،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬البعض‭ ‬سيأخذ‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تشبثه‭ ‬بروح‭ ‬المقاومة،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬يسارية‭ ‬أو‭ ‬علمانية‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬ولذلك‭ ‬هو‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتخلى‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬مقاومته‭ ‬أصلاً،‭ ‬وأن‭ ‬يقبل‭ ‬بالمقاومة‭ ‬فقط‭ ‬عبر‭ ‬المفاوضات‭ ‬وحدها،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬طوال‭ ‬عقود‭ ‬منذ‭ ‬اتفاقيات‭ ‬‮«‬أوسلو‮»‬‭ ‬ولم‭ ‬تأت‭ ‬بأية‭ ‬نتيجة‭! ‬فإذا‭ ‬بعض‭ ‬آخر‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬وعلى‭ ‬السلطة‭ ‬أنها‭ ‬مستسلمة‭ ‬ومهادنة‭ ‬للعدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬الشرس‭ ‬في‭ ‬الاستيطان،‭ ‬وتهويد‭ ‬كامل‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬من‭ ‬ممارساته‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬شعبه،‭ ‬بل‭ ‬وتعاونه‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭! ‬إذًا‭ ‬أين‭ ‬يكمن‭ ‬الحل؟‭! ‬وكيف‭ ‬يتم‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬واستعادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬أرضه‭ ‬وفي‭ ‬السيادة‭ ‬عليها؟‭!‬

{ ‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬نجاح‭ ‬أية‭ ‬مفاوضات،‭ ‬ولا‭ ‬تريد‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬ولا‭ ‬تريد‭ ‬أيضًا‭ ‬أية‭ ‬مقاومة‭ ‬لاحتلاله‭! ‬وبعيدًا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬قيادات‭ ‬المقاومة‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬ويتم‭ ‬اغتيالهم‭ ‬منذ‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬وآخرهم‭ ‬‮«‬يحيى‭ ‬السنوار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استشهد‭ ‬مؤخرًا‭ ‬وهو‭ ‬يقاوم‭ ‬ويقاتل‭ ‬حسب‭ ‬سردية‭ ‬الجيش‭ ‬الصهيوني‭ ‬نفسه،‭ ‬فإن‭ ‬تلك‭ ‬الاغتيالات‭ ‬يرافقها‭ ‬خطة‭ ‬التهجير‭ ‬والإبادة‭!‬،‭ ‬بل‭ ‬توسيع‭ ‬رقعة‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الجغرافيا‭ ‬العربية‭! ‬هكذا‭ ‬تبقى‭ ‬فلسطين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الحرب‭ ‬واللاسلم،‭ ‬ولعبة‭ ‬لا‭ ‬مفاوضات‭ ‬مجدية،‭ ‬وإبادة‭ ‬أية‭ ‬مقاومة‭!‬

{ ‭ ‬السردية‭ ‬الصهيونية‭ ‬ومن‭ ‬يتبعها،‭ ‬تتذرّع‭ ‬بأن‭ ‬الإبادة‭ ‬والحرب‭ ‬الشرسة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬هي‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬وأنها‭ ‬‮«‬إخوانية‮»‬‭ ‬وتابعة‭ ‬لإيران،‭ ‬رغم‭ ‬الاختلاف‭ ‬البين‭ ‬بين‭ ‬حقيقة‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وبقية‭ ‬الأذرع‭ ‬الإيرانية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬دولة،‭ ‬وهو‭ ‬الاختلال‭ ‬بين‭ ‬مقاومة‭ ‬الوجود،‭ ‬وحروب‭ ‬إيران‭ ‬بالوكالة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النفوذ‭!‬

ولذلك‭ ‬فلنفترض‭ ‬أن‭ ‬مقاومة‭ ‬فلسطين‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬توجّه‭ ‬أيديولوجي‭ ‬آخر‭ ‬حاليًا،‭ ‬كأن‭ ‬تكون‭ ‬وطنية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أية‭ ‬أيديولوجية‭ ‬وبدعم‭ ‬عربي‭ ‬وإسلامي،‭ ‬فهل‭ ‬كان‭ ‬التعامل‭ ‬الصهيوني‭ ‬معها‭ ‬سيختلف؟‭! ‬أم‭ ‬أن‭ ‬ذات‭ ‬البطش‭ ‬والهمجية‭ ‬سيتم‭ ‬التعامل‭ ‬بهما‭ ‬لمجرد‭ ‬أنها‭ ‬تقاوم‭ ‬الاحتلال؟‭! ‬الجواب‭ ‬للتأمل‭! ‬

{ ‭ ‬حركات‭ ‬التحرر‭ ‬الوطني‭ ‬عادة‭ ‬تحتضن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬مقاومة‭ ‬المحتل‭ ‬بصدق‭ ‬وإخلاص،‭ ‬ويقدم‭ ‬التضحيات،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الأيديولوجية‭ ‬التي‭ ‬يتحرك‭ ‬على‭ ‬أساسها‭! ‬غالبية‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية‭ ‬ليست‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الإخوان‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الإسلام‭ ‬السياسي‮»‬‭ ‬حالياً،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬فإن‭ ‬هؤلاء‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يقامون‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع،‭ ‬ويختلفون‭ ‬حتى‭ ‬عن‭ ‬قادتهم‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬أحيانًا،‭ ‬ويملأون‭ ‬فراغ‭ ‬قيادات‭ ‬تقاوم‭ ‬الاحتلال،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جربت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عامًا‭ ‬المفاوضات‭ ‬فوجدتها‭ ‬غير‭ ‬مجدية‭ ‬ولا‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬طريق‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الاحتلال‭! ‬وهنا‭ ‬تكمن‭ ‬الأزمة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬وحدة‭ ‬القرار‭ ‬الوطني،‭ ‬وعدم‭ ‬توحّد‭ ‬رؤى‭ ‬صفوف‭ ‬القيادات‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ذات‭ ‬التوجهات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وتذبذبها‭ ‬بين‭ ‬المقاومة‭ ‬والاستسلام‭!‬

{ ‭ ‬اعتاد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬أن‭ ‬يقتل‭ ‬كل‭ ‬رمز‭ ‬وكل‭ ‬قيادة،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الأيديولوجيا‭ ‬أو‭ ‬التوجّه‭ ‬السياسي‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭! ‬قتلت‭ ‬قادة‭ ‬وأتباعا‭ ‬من‭ ‬الإسلاميين،‭ ‬كما‭ ‬قتلت‭ ‬قيادات‭ ‬ورموزا‭ ‬من‭ ‬اليسار‭ ‬ومن‭ ‬العلمانيين‭ ‬ومن‭ ‬القوميين‭! ‬وهنا‭ ‬تتضح‭ ‬صورة‭ ‬ما‭ ‬نريد‭ ‬قوله‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬العدّو‭ ‬الصهيوني‭ ‬يقتل‭ ‬كل‭ ‬مقاومة،‭ ‬ويقتل‭ ‬رمزها‭ ‬وقيادتها‭ ‬لمجرد‭ ‬أنها‭ ‬تقاوم‭! ‬وهو‭ ‬غير‭ ‬معني‭ ‬بالأيديولوجيا‭ ‬أو‭ ‬التوجه‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬العقدي‭ ‬لتلك‭ ‬المقاومة‭ ‬أو‭ ‬رموزها‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يدعمه‭! ‬ألم‭ ‬تقتل‭ ‬‮«‬ياسر‭ ‬عرفات‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬السلطة؟‭!‬

والسبب‭ ‬أن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬كما‭ ‬قلنا‭ ‬مرارًا،‭ ‬هو‭ (‬قاعدة‭ ‬وظيفية‭ ‬واستعمارية‭ ‬غربية‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭!) ‬وشغلها‭ ‬الأساس‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬وإضعاف‭ ‬دولها‭ ‬وقتل‭ ‬روح‭ ‬أية‭ ‬مقاومة‭ ‬فيها‭! ‬ولذلك‭ ‬هو‭ ‬يمارس‭ ‬الاستشراس‭ ‬بدعم‭ ‬غربي‭ ‬مطلق،‭ ‬ويمارس‭ ‬الإبادة‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬والأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمرضى،‭ ‬ويقع‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬وزر‭ ‬كل‭ ‬أولئك‭ ‬الضحايا‭ ‬لأنه‭ ‬يريد‭ ‬فناء‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬داخل‭ ‬أرضه‭ ‬ووطنه‭! ‬وغريب‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬البعض‭ ‬وزر‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المقاومين،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬مقاومتهم‭ ‬مشروعة‭ ‬كحق‭ ‬دولي‭ ‬وأممي،‭ ‬ويقولون‭ ‬إن‭ ‬المقاومة‭ ‬هي‭ ‬سبب‭ ‬بلاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬متجاهلين‭ ‬أنها‭ ‬مقاومة‭ ‬شعبية‭ ‬والمقاومون‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬توجهم‭ ‬وهو‭ ‬الشعب‭ ‬الذي‭ ‬يقاوم‭ ‬منذ‭ ‬بدأ‭ ‬اغتصاب‭ ‬فلسطين،‭ ‬وليس‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬تتصدر‭ ‬مقاومته‭! ‬وطالما‭ ‬هناك‭ ‬احتلال‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬مقاومة،‭ ‬أيًا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬يقودها‭!‬

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