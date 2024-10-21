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مكافأة الموظف المثالي.. والدوام المرن

10/21/2024 7:06:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

أعجبني‭ ‬قرار‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬نشر‭ ‬تقارير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة،‭ ‬واقتصار‭ ‬تقديم‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭.. ‬فالأهم‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬المخالفات‭ ‬والتجاوزات‭ ‬هو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المقصرين،‭ ‬وفق‭ ‬القنوات‭ ‬القانونية‭ ‬والإجراءات‭ ‬القضائية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سمعة‭ ‬وهيبة‭ ‬ومكانة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭.. ‬فرنسا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬تقوم‭ ‬بذلك‭ ‬الأمر‭.. ‬فماذا‭ ‬عنا‭..‬؟؟

مكافأة‭ ‬الموظف‭ ‬المثالي‭.. ‬والدوام‭ ‬المرن‭:‬

تنفيذاً‭ ‬لقرار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬أصدر‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬قرارا‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي‭ (‬أداء‭)‬،‭ ‬لرفع‭ ‬مكافأة‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي‭ ‬إلى‭ (‬3000‭) ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬للموظف‭ ‬المثالي‭.‬

هذا‭ ‬التوجيه‭ ‬الكريم‭ ‬والقرار‭ ‬السليم‭.. ‬أثلج‭ ‬صدور‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وخلق‭ ‬حافزا‭ ‬ودافعا‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والإنتاجية،‭ ‬والتميز‭ ‬والتنافسية،‭ ‬شرط‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬والشفافية‭ ‬والمعايير‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬التقييم‭.‬

إجراءات‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬كانت‭ ‬مرنة،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬استبدال‭ ‬مسمى‭ ‬مكافأة‭ ‬موظف‭ ‬السنة‭ ‬لتكون‭ ‬مكافأة‭ ‬الموظف‭ ‬المثالي،‭ ‬وتم‭ ‬زيادة‭ ‬مقدار‭ ‬المكافأة‭ ‬لتصبح‭ (‬3000‭) ‬دينار‭ ‬عوضاً‭ ‬عن‭ (‬1000‭) ‬دينار،‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬فيها‭ ‬ألف‭ ‬موظف‭ ‬تمنحها‭ ‬لموظف‭ ‬واحد‭.. ‬أما‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬أفرادها‭ ‬ألف‭ ‬موظف‭ ‬فتُمنح‭ ‬فيها‭ ‬لاثنين‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬بواقع‭ (‬3000‭) ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬ويمكن‭ ‬منحها‭ ‬لذات‭ ‬الموظف‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬سنتين‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬مكافأة‭ ‬الموظف‭ ‬المثالي‭ ‬فتحت‭ ‬التساؤلات‭ ‬حول‭ ‬باقي‭ ‬العلاوات‭ ‬والمكافآت،‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬للموظفين‭ ‬والموظفات،‭ ‬وتوسعة‭ ‬عضوية‭ ‬اللجان‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬حكرها‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬محددة،‭ ‬وكأن‭ ‬مافي‭ ‬هالمؤسسة‭ ‬إلا‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭.. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يوجب‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬أن‭ ‬يلزم‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بتنشيط‭ ‬ذاكرة‭ ‬الموظفين‭ ‬والموظفات‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المزايا‭ ‬التشجيعية‭ ‬والتحفيزية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تنشيط‭ ‬اللوائح‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات،‭ ‬فلربما‭ ‬انقضى‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تطوير‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭.‬

وحيث‭ ‬إن‭ ‬الشيء‭ ‬بالشيء‭ ‬يذكر،‭ ‬فقد‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يسعى‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬إلى‭ ‬تحريك‭ ‬وتنشيط‭ ‬ملف‭ ‬‮«‬الدوام‭ ‬المرن‭ ‬والعمل‭ ‬عن‭ ‬بعد‮»‬،‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬أثبت‭ ‬نجاحه‭ ‬وفائدته‭ ‬وأثره،‭ ‬وأخذت‭ ‬بتطبيقه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬ولكننا‭ ‬نتعامل‭ ‬معه‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬الاهتمام،‭ ‬ولا‭ ‬يكثر‭ ‬الحديث‭ ‬عنه‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬الإجازات‭ ‬الصيفية،‭ ‬وفي‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الكريم‭..!! ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

تعقيبا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نشرناه‭ ‬بشأن‭ ‬تعيين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬‮«‬الأشقاء‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬المؤقت‭ ‬لجمعية‭ ‬الصيادين،‭ ‬وأهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬العدالة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والشفافية،‭ ‬تلقينا‭ ‬اتصالا‭ ‬كريما‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬الأستاذة‭ ‬إيناس‭ ‬محمد‭ ‬الماجد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬أكدت‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬ومهمته‭ ‬تنحصر‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬لانتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جديد،‭ ‬وأن‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬للمجلس‭ ‬المؤقت‭ ‬محددة،‭ ‬وأن‭ ‬الوزارة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬ومراقبة‭ ‬أداء‭ ‬عمل‭ ‬الجمعيات،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬تمت‭ ‬الإشارة‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬ملاحظة‭ ‬في‭ ‬مقالنا‭ ‬السابق‭ ‬يحظى‭ ‬بالاهتمام‭ ‬والعناية‭.. ‬فشكرا‭ ‬للوزارة،‭ ‬وشكرا‭ ‬للأستاذة‭ ‬الفاضلة‭ ‬إيناس‭ ‬الماجد‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬المسؤول‭.‬

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