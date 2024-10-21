وزير الصحة البريطاني يقترح فرض غرامات على المتغيبين عن مواعيد NHS إذا استمرت المشكلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج إنه سيكون أكثر «انفتاحًا» على فرض الغرامات المالية على المرضى المتغيبين عن حضور مواعيدهم في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ( NHS ) إذا لم تعمل إصلاحات النظام على خفض عدد حالات عدم الحضور؛ إذ يتغيب حوالي ثمانية ملايين شخص عن حضور مواعيد الرعاية الصحية الوطنية كل عام، ما يكلف الخدمة الصحية مليار جنيه إسترليني.
وبينما أكد ستريتنج أنه لا يفكر في هذا المقترح حاليًا، لكنه لم يستبعد فرض غرامات على المرضى إذا لم تنجح الإجراءات الأخرى في معالجة هذه المشكلة.
وقال لراديو تايمز: في هذه المرحلة، ليس هذا شيئًا أفكر في القيام به، ولكن بمجرد أن نجعل النظام يعمل بشكل فعال، إذا مازلنا نواجه مشكلة عدم الحضور، فقد أكون أكثر انفتاحًا على فرضه، مشيرًا إلى سعيه لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تفويت الناس المواعيد المحجوزة في عيادات الأطباء والمستشفيات.
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة التلغراف أن أحد أسباب عدم الحضور هو التأخير في تلقي المرضى الإشعارات عبر البريد.
وقد طرح ريشي سوناك فكرة فرض رسوم على المرضى الذين يفشلون في حضور المواعيد أثناء حملته لزعامة حزب المحافظين في عام 2022.
وكان من المقرر أن يُفرض على المرضى 10 جنيهات إسترلينية مقابل كل عدم حضور بموجب تعهد من رئيس الوزراء السابق، الذي تم إلغاؤه بعد تلقيه ردود الفعل السلبية حوله.
كما أعلن ستريتين صباح يوم الأحد أن الموازنة المقبلة ستتضمن ضخ أموال لخدمات NHS لكن بشرط تحسين الإنتاجية.
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