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وزير الصحة البريطاني يقترح فرض غرامات على المتغيبين عن مواعيد NHS إذا استمرت المشكلة

10/21/2024 7:06:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬البريطاني‭ ‬ويس‭ ‬ستريتنج‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬‮«‬انفتاحًا‮»‬‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬الغرامات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬المتغيبين‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬مواعيدهم‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ (‬ NHS ‭) ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تعمل‭ ‬إصلاحات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬عدم‭ ‬الحضور؛‭ ‬إذ‭ ‬يتغيب‭ ‬حوالي‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬مواعيد‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ما‭ ‬يكلف‭ ‬الخدمة‭ ‬الصحية‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

وبينما‭ ‬أكد‭ ‬ستريتنج‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬حاليًا،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭.‬

وقال‭ ‬لراديو‭ ‬تايمز‭: ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬شيئًا‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬به،‭ ‬ولكن‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬نجعل‭ ‬النظام‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬فعال،‭ ‬إذا‭ ‬مازلنا‭ ‬نواجه‭ ‬مشكلة‭ ‬عدم‭ ‬الحضور،‭ ‬فقد‭ ‬أكون‭ ‬أكثر‭ ‬انفتاحًا‭ ‬على‭ ‬فرضه،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬سعيه‭ ‬لمعالجة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفويت‭ ‬الناس‭ ‬المواعيد‭ ‬المحجوزة‭ ‬في‭ ‬عيادات‭ ‬الأطباء‭ ‬والمستشفيات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬التلغراف‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬الحضور‭ ‬هو‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬المرضى‭ ‬الإشعارات‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭.‬

وقد‭ ‬طرح‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬فكرة‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يفشلون‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬المواعيد‭ ‬أثناء‭ ‬حملته‭ ‬لزعامة‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يُفرض‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬10‭ ‬جنيهات‭ ‬إسترلينية‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬بموجب‭ ‬تعهد‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إلغاؤه‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬السلبية‭ ‬حوله‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬ستريتين‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الموازنة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستتضمن‭ ‬ضخ‭ ‬أموال‭ ‬لخدمات‭ ‬ NHS ‭ ‬لكن‭ ‬بشرط‭ ‬تحسين‭ ‬الإنتاجية‭.‬

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