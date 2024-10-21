سيناتورة من السكان الأصليين في أستراليا للملك البريطاني: أعد إلينا أرضنا!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬ثورب‭ ‬في‭ ‬كلمات‭ ‬لاذعة‭ ‬رددتها‭ ‬نحو‭ ‬دقيقة‭ ‬بعد‭ ‬خطاب‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان‭ ‬بكانبيرا‭: ‬‮«‬أعد‭ ‬إلينا‭ ‬أرضنا‭! ‬أعطنا‭ ‬ما‭ ‬سرقته‭ ‬منا‭!‬‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬أرضك،‭ ‬وأنت‭ ‬لست‭ ‬ملكا‭ ‬علي‮»‬،‭ ‬منتقدة‭ ‬ما‭ ‬وصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭ ‬للسكان‭ ‬الأصليين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬المستعمرين‭ ‬الأوروبيين‭.‬

وكانت‭ ‬أستراليا‭ ‬مستعمرة‭ ‬بريطانية‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬قتل‭ ‬خلالها‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الأصليين‭ ‬ونزحت‭ ‬مجتمعات‭ ‬بأكملها‭. ‬وباتت‭ ‬البلاد‭ ‬مستقلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1901،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬يرأس‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭.‬

والاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬لتشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬والملكة‭ ‬كاميلا‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬هو‭ ‬محطة‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬تسعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬وساموا،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬خارج‭ ‬بريطانيا‭ ‬منذ‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابته‭ ‬بالسرطان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وتعرف‭ ‬عن‭ ‬ثورب‭ ‬خطاباتها‭ ‬النارية‭ ‬ومواقفها‭ ‬المناهضة‭ ‬للملكية‭.‬

ولدى‭ ‬أدائها‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وجهت‭ ‬ثورب‭ ‬انتقادا‭ ‬صارخا‭ ‬إلى‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬والدة‭ ‬تشارلز‭ ‬الراحلة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ملكة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬حينه‭. ‬وأقسمت‭ ‬ثورب‭ ‬يومها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تخدم‭ ‬بإخلاص‭ ‬‮«‬جلالة‭ ‬المستعمِرة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‮»‬‭.‬

واضطرت‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬سو‭ ‬لاينز‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬ثورب‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬سيناتور‭ ‬ثورب،‭ ‬سيناتور‭ ‬ثورب،‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تدلي‭ ‬بالقسم‭ ‬كما‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬الورقة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬صوّت‭ ‬الأستراليون‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭ ‬لصالح‭ ‬عدم‭ ‬إزالة‭ ‬الملكة‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الدولة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬خلافات‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬اختيار‭ ‬بديلها‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬أو‭ ‬الاقتراع‭ ‬المباشر‭.‬

وفي‭ ‬2023‭ ‬صوّت‭ ‬الأستراليون‭ ‬بغالبية‭ ‬كبيرة‭ ‬ضد‭ ‬إجراءات‭ ‬للاعتراف‭ ‬بالسكان‭ ‬الأصليين‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬وتأسيس‭ ‬مجلس‭ ‬استشاري‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الأصليين‭.‬