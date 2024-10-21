((لولو)) تـعـلـن نـيـتـهـا إدراج 25% مـن أسـهـمـهـا في سوق أبوظبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيها، والشركة العامة المحدودة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، أمس نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي («الاكتتاب العام» أو «الطرح») وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسيتم بيع إجمالي 2.582.226.338 سهماً عادياً، بقيمة اسمية قدرها 0.014 دولار أمريكي (ما يعادل 0.051 درهم إماراتي)، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة («أسهم الطرح»)، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة («المساهم البائع»).
وسيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمن في ذلك الموظفون المؤهلون في المجموعة، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين؛ وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة كجزء من الطرح لكبار المسؤولين التنفيذيين.
وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالنسبة إلى المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وللمستثمرين المحترفين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر.
وتسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي. وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية («قبول الأسهم») يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2024 أو قريباً من ذلك.
وبهذه المناسبة، قال يوسف علي مسلم فيتيل عبدالقادر مؤسس شركة لولو للتجزئة ورئيس مجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي: «يسرنا أن نعلن الطرح العام الأولي المخطط له لشركة لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي تعد أكبر تاجر تجزئة يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل من حيث مساحة البيع وحجم المبيعات وعدد المتاجر. أسسنا لولو في عام 1974 لتكون أول شركة في قطاع تجارة التجزئة المنظمة في الإمارات العربية المتحدة مع الالتزام بتوفير أفضل تجربة تسوق تجذب العملاء وتعزز ولاءهم. تفوقت لولو على جميع توقعاتنا، فأصبحت اليوم تدير أكثر من 240 متجراً في ستة دول في مجلس التعاون الخليجي، وتقدم قيمة كبيرة يومياً للعملاء. وتسهم الرؤى الطموحة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في تعزيز نمونا، حيث تعمل القيادات الوطنية القوية على تعزيز النمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي. نتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة معنا في رحلة نجاح لولو وحماسنا للمستقبل».
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