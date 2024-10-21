((لولو)) تـعـلـن نـيـتـهـا إدراج 25% مـن أسـهـمـهـا في سوق أبوظبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيتم‭ ‬بيع‭ ‬إجمالي‭ ‬2‭.‬582‭.‬226‭.‬338‭ ‬سهماً‭ ‬عادياً،‭ ‬بقيمة‭ ‬اسمية‭ ‬قدرها‭ ‬0‭.‬014‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬0‭.‬051‭ ‬درهم‭ ‬إماراتي‭)‬،‭ ‬وتمثل‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬25%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأسهم‭ ‬المصدرة‭ ‬في‭ ‬رأسمال‭ ‬الشركة‭ (‬‮«‬أسهم‭ ‬الطرح‮»‬‭)‬،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المساهم‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬شركة‭ ‬لولو‭ ‬العالمية‭ ‬القابضة‭ ‬المحدودة‭ (‬‮«‬المساهم‭ ‬البائع‮»‬‭).‬

وسيتم‭ ‬توفير‭ ‬الطرح‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموظفون‭ ‬المؤهلون‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الطرح‭ ‬للمكتتبين‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة؛‭ ‬وكذلك‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المحترفين‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الطرح‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المؤهلين؛‭ ‬وللمسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬المؤهلين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الطرح‭ ‬لكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭.‬

وتبدأ‭ ‬فترة‭ ‬الاكتتاب‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الموافق‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬وتنتهي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وللمستثمرين‭ ‬المحترفين‭ ‬وللمسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬المؤهلين‭.‬

وسيتم‭ ‬تحديد‭ ‬سعر‭ ‬الطرح‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬بناء‭ ‬سجل‭ ‬الأوامر‭.‬

وتسعى‭ ‬الشركة‭ ‬جاهدة‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬إجمالية‭ ‬لتوزيعات‭ ‬الأرباح‭ ‬تبلغ‭ ‬75‭% ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬السنوية‭ ‬القابلة‭ ‬للتوزيع‭ ‬بعد‭ ‬خصم‭ ‬الضرائب،‭ ‬تُدفع‭ ‬بشكل‭ ‬نصف‭ ‬سنوي‭. ‬وتستهدف‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬دفع‭ ‬أرباح‭ ‬الأسهم‭ ‬عن‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬قبول‭ ‬الأسهم‭ ‬للتداول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية‭ (‬‮«‬قبول‭ ‬الأسهم‮»‬‭) ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬أو‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬مسلم‭ ‬فيتيل‭ ‬عبدالقادر‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬لولو‭ ‬للتجزئة‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬غير‭ ‬التنفيذي‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬الأولي‭ ‬المخطط‭ ‬له‭ ‬لشركة‭ ‬لولو‭ ‬للتجزئة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أكبر‭ ‬تاجر‭ ‬تجزئة‭ ‬يغطي‭ ‬منطقة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬مساحة‭ ‬البيع‭ ‬وحجم‭ ‬المبيعات‭ ‬وعدد‭ ‬المتاجر‭. ‬أسسنا‭ ‬لولو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬لتكون‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تجارة‭ ‬التجزئة‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬تجربة‭ ‬تسوق‭ ‬تجذب‭ ‬العملاء‭ ‬وتعزز‭ ‬ولاءهم‭. ‬تفوقت‭ ‬لولو‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬توقعاتنا،‭ ‬فأصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬تدير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬240‭ ‬متجراً‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وتقدم‭ ‬قيمة‭ ‬كبيرة‭ ‬يومياً‭ ‬للعملاء‭. ‬وتسهم‭ ‬الرؤى‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نمونا،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬والاتجاهات‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬الإيجابية‭ ‬ودفع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الترحيب‭ ‬بالمساهمين‭ ‬الجدد‭ ‬للمشاركة‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬نجاح‭ ‬لولو‭ ‬وحماسنا‭ ‬للمستقبل‮»‬‭.‬