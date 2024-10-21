بن هندي للمواصلات وسيكست يفتتحان فرعا جديدا في فندق هيلتون الجفير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتحت سيكست، المزود العالمي المعروف لتأجير السيارات، رسمياً فرعها الجديد داخل فندق هيلتون الجفير في مملكة البحرين. وتعدّ هذه الخطوة علامة فارقة، حيث تصبح سيكست أول خدمة لتأجير السيارات متاحة في هذا الفندق المرموق بالمنطقة. تعمل سيكست البحرين تحت مجموعة شركات عبدالله أحمد بن هندي.
وشرّف افتتاح الفرع الجديد أحمد بن هندي نائب رئيس مجموعة عبدالله أحمد بن هندي، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية والإدارة العليا في مجموعة شركات عبدالله أحمد بن هندي وإدارة فندق هيلتون الجفير.
وخلال حفل الافتتاح، أشار أحمد بن هندي إلى أن «تأسيس فرع سيكست في فندق هيلتون الجفير كان خطوة استراتيجية تلبي الطلب المتزايد على خيارات السفر الفاخرة والسلسة. لقد انتقينا باهتمام موظفينا وأسطولنا لضمان تقديم خدمات تأجير السيارات والليموزين المتميزة، والتي تعتبر جزءًا أساسياً من ميزتنا التنافسية».
وعبر غورديب سينغ ملتاني، المدير التنفيذي لقسم السيارات، عن حماسهم للتوسع، حيث صرح قائلاً: «نحن متحمسون لنعلن، بعد تحقيق نمو كبير على مدار 18 عامًا مضت مع سيكست البحرين، أننا الآن نفتح آفاقنا. إن توقيت افتتاح هذا الفرع الجديد بالتعاون مع فندق هيلتون الجفير لا يمكن أن يكون أفضل. نتطلع إلى توفير خدماتنا وتجاربنا الفريدة لرواد فندق هيلتون. هذا هو فرعنا السادس في البحرين، مع خطط لمواقع إضافية في الأفق. نتقدم بشكرنا لفريق فندق هيلتون الجفير على هذه الشراكة والفرصة».
تأسست سيكست في عام 1912، وتصنف من بين الشركات الرائدة عالمياً في مجال تأجير السيارات، كما تم التعرف عليها مؤخرا كأفضل مزود لخدمات تأجير السيارات في أوروبا. تلبي سيكست احتياجات التأجير الطويلة والقصيرة الأجل، كما تقدم خدمات الليموزين بقيادة سائقين، وتزود مجموعة متنوعة من المؤسسات والوزارات والمنظمات العامة والخاصة بالمركبات. ومن خلال أسطول متنوع من السيارات الفاخرة من علامات تجارية عالمية مشهورة، تلتزم سيكست بتوفير مرونة استثنائية في خدمات التأجير والامتثال لأعلى المعايير الدولية.
ومع افتتاح فرعها الجديد في فندق هيلتون الجفير، تعمل سيكست الآن في ستة مواقع في البحرين؛ وتشمل هذه المواقع الجفير، محطة وادي السيل في الرفاع، مطار البحرين الدولي، فندق سويس بل السيف، فندق سويس بل سويتس الجفير، وأحدث إضافة في فندق هيلتون الجفير. ومن خلال هذه الشبكة الموسعة، تهدف سيكست إلى تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها وتقديم خدمة استثنائية عبر المملكة.
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