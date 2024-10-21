بن هندي للمواصلات وسيكست يفتتحان فرعا جديدا في فندق هيلتون الجفير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشرّف‭ ‬افتتاح‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والإدارة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬شركات‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬وإدارة‭ ‬فندق‭ ‬هيلتون‭ ‬الجفير‭.‬

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح،‭ ‬أشار‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تأسيس‭ ‬فرع‭ ‬سيكست‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬هيلتون‭ ‬الجفير‭ ‬كان‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تلبي‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬خيارات‭ ‬السفر‭ ‬الفاخرة‭ ‬والسلسة‭. ‬لقد‭ ‬انتقينا‭ ‬باهتمام‭ ‬موظفينا‭ ‬وأسطولنا‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تأجير‭ ‬السيارات‭ ‬والليموزين‭ ‬المتميزة،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسياً‭ ‬من‭ ‬ميزتنا‭ ‬التنافسية‮»‬‭.‬

وعبر‭ ‬غورديب‭ ‬سينغ‭ ‬ملتاني،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقسم‭ ‬السيارات،‭ ‬عن‭ ‬حماسهم‭ ‬للتوسع،‭ ‬حيث‭ ‬صرح‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لنعلن،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬مضت‭ ‬مع‭ ‬سيكست‭ ‬البحرين،‭ ‬أننا‭ ‬الآن‭ ‬نفتح‭ ‬آفاقنا‭. ‬إن‭ ‬توقيت‭ ‬افتتاح‭ ‬هذا‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬هيلتون‭ ‬الجفير‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أفضل‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬خدماتنا‭ ‬وتجاربنا‭ ‬الفريدة‭ ‬لرواد‭ ‬فندق‭ ‬هيلتون‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬فرعنا‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬لمواقع‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬الأفق‭. ‬نتقدم‭ ‬بشكرنا‭ ‬لفريق‭ ‬فندق‭ ‬هيلتون‭ ‬الجفير‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬والفرصة‮»‬‭.‬

تأسست‭ ‬سيكست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1912،‭ ‬وتصنف‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تأجير‭ ‬السيارات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬عليها‭ ‬مؤخرا‭ ‬كأفضل‭ ‬مزود‭ ‬لخدمات‭ ‬تأجير‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬تلبي‭ ‬سيكست‭ ‬احتياجات‭ ‬التأجير‭ ‬الطويلة‭ ‬والقصيرة‭ ‬الأجل،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬الليموزين‭ ‬بقيادة‭ ‬سائقين،‭ ‬وتزود‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والوزارات‭ ‬والمنظمات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬بالمركبات‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬أسطول‭ ‬متنوع‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الفاخرة‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬مشهورة،‭ ‬تلتزم‭ ‬سيكست‭ ‬بتوفير‭ ‬مرونة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬التأجير‭ ‬والامتثال‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭.‬

ومع‭ ‬افتتاح‭ ‬فرعها‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬هيلتون‭ ‬الجفير،‭ ‬تعمل‭ ‬سيكست‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬البحرين؛‭ ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬الجفير،‭ ‬محطة‭ ‬وادي‭ ‬السيل‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭ ‬بل‭ ‬السيف،‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭ ‬بل‭ ‬سويتس‭ ‬الجفير،‭ ‬وأحدث‭ ‬إضافة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬هيلتون‭ ‬الجفير‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬الموسعة،‭ ‬تهدف‭ ‬سيكست‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتطورة‭ ‬لعملائها‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬استثنائية‭ ‬عبر‭ ‬المملكة‭.‬