التدخين وعلاقته بسرطان الثديالدكتورة كوثر العيد: التدخين يزيد من خطر الإصابة بالمضاعفات الناتجة عن العلاج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

* مَن‭ ‬هم‭ ‬المعرضون‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض؟‭ ‬

‭- ‬نصف‭ ‬سرطانات‭ ‬الثدي‭ ‬تقريباً‭ ‬تصيب‭ ‬نساءً‭ ‬ليس‭ ‬لديهن‭ ‬عوامل‭ ‬خطر‭ ‬محددة‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بخلاف‭ ‬الجنس‭ (‬أنثى‭) ‬والعمر‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاماً‭). ‬وتزيد‭ ‬عوامل‭ ‬معينة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬والسمنة،‭ ‬وتعاطي‭ ‬التبغ‭ ‬والتدخين‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعه‭ ‬ومنتجاته،‭ ‬وجود‭ ‬سوابق‭ ‬إصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬الأسرة،‭ ‬وسوابق‭ ‬تعرض‭ ‬للإشعاع،‭ ‬وسجل‭ ‬الصحة‭ ‬الإنجابية‭ (‬مثل‭ ‬العمر‭ ‬عند‭ ‬بداية‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭ ‬وعند‭ ‬الحمل‭ ‬الأول‭)‬،‭ ‬والعلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬التالي‭ ‬لسن‭ ‬اليأس‭. ‬

ويعد‭ ‬نوع‭ ‬الجنس‭ (‬الإناث‭) ‬أقوى‭ ‬عامل‭ ‬خطر‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬0‭.‬5‭-‬1٪‭. ‬ويتبع‭ ‬علاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬نفس‭ ‬مبادئ‭ ‬التدبير‭ ‬العلاجي‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭.‬

ويرتفع‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬وجود‭ ‬سوابق‭ ‬عائلية‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬النساء‭ ‬المصابات‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ليس‭ ‬لديهن‭ ‬سوابق‭ ‬عائلية‭ ‬معروفة‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭. ‬ولا‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬سوابق‭ ‬عائلية‭ ‬معروفة‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬تواجه‭ ‬خطراً‭ ‬أقل‭.‬

وتزيد‭ ‬بعض‭ ‬الطفرات‭ ‬الجينية‭ ‬الموروثة‭ ‬‮»‬العالية‭ ‬الانتفاذ‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وأهمها‭ ‬طفرات‭ ‬الجينات‭ ‬ BRCA 1‭ ‬و BRCA 2‭ ‬و‭ ‬ PALB -2‭. ‬ويمكن‭ ‬للنساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يتبين‭ ‬أن‭ ‬لديهن‭ ‬طفرات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجينات‭ ‬الرئيسية‭ ‬أن‭ ‬ينظرن‭ ‬في‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬مثل‭ ‬إجراء‭ ‬استئصال‭ ‬جراحي‭ ‬للثديين‭ ‬كليهما‭. ‬

يعد‭ ‬التدخين‭ ‬أحد‭ ‬العوامل‭ ‬الرئيسية‭ ‬للإصابة‭ ‬بمعظم‭ ‬أنواع‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬التدخين‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمعظم‭ ‬أنواع‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وحسب‭ ‬دراسة‭ ‬نشروها‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬جمعية‭ ‬السرطان‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬الصغيرات‭ ‬اللاتي‭ ‬يدخن‭ ‬علبة‭ ‬سجائر‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬لديهم‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬للإصابة‭ ‬بأكثر‭ ‬الأنواع‭ ‬شيوعا‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭. ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬جمعية‭ ‬السرطان‭ ‬الأمريكية‭ ‬المعتمدة‭ ‬عالميا‭. ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬وضحت‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬تزيد‭ ‬عند‭ ‬النساء‭ ‬الصغار‭ ‬المدخنات،‭ ‬وقد‭ ‬تضمنت‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬المرضى‭ ‬أعمارهم‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و44‭ ‬سنة‭ ‬تم‭ ‬تشخيصهم‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬2004‭ ‬ – ‭ ‬2010،‭ ‬ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬الصغار‭ ‬سواء‭ ‬مدخنات‭ ‬حاليا‭ ‬أو‭ ‬سابقا‭ ‬اللاتي‭ ‬يدخن‭ ‬علبة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬يرفع‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بنسبة‭ ‬60 %

* كيف‭ ‬يؤثر‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬المصابين‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي؟

‭- ‬يسبب‭ ‬التدخين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المضاعفات‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬مريضة‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬إذ‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمضاعفات‭ ‬الصحية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬مثل‭ ‬تضرر‭ ‬الرئتين‭ ‬بسبب‭ ‬التعرض‭ ‬للعلاج‭ ‬بالأشعة،‭ ‬وصعوبة‭ ‬التعافي‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬جراحة‭ ‬استئصال‭ ‬وترميم‭ ‬الثدي،‭ ‬والإصابة‭ ‬بجلطات‭ ‬دموية‭ ‬أثناء‭ ‬استخدام‭ ‬العلاجات‭ ‬الهرمونية‭.‬

حسب‭ ‬دراسة‭ ‬علمية،‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬كُن‭ ‬مدخنات‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬21‭ ‬سنة‭ ‬كُنّ‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للوفاة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬سبب،‭ ‬وما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬ونصف‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للوفاة‭ ‬بسبب‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بغير‭ ‬المدخنات‭.‬

* ما‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي؟

‭- ‬تشمل‭ ‬الخيارات‭ ‬السلوكية‭ ‬والتدخلات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭:‬

الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬كلما‭ ‬طالت‭ ‬المدة‭ ‬قلت‭ ‬الخطورة‭.‬

النشاط‭ ‬البدني‭ ‬المنتظم‭.‬

التحكم‭ ‬في‭ ‬الوزن‭. ‬

الحد‭ ‬من‭ ‬تعاطي‭ ‬التبغ‭ ‬والتدخين‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعه‭ ‬ومنتجاته‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬لدخانهم‭.‬

تفادي‭ ‬استخدام‭ ‬الهرمونات‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬استشارة‭ ‬طبيب‭ ‬مختص‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭. ‬

تجنب‭ ‬التعرض‭ ‬المفرط‭ ‬للإشعاع‭. ‬ما‭ ‬هو‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الترويج‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمنتجات‭ ‬التبغ‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها؟

الترويج‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمنتجات‭ ‬التبغ‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعه‭ ‬ومنتجاته‭ ‬ممنوع‭ ‬بقانون‭ ‬مكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬رقم‭ ‬8‭ ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتحديداً‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬‮»‬يحظر‭ ‬إعلان‭ ‬التبغ‭ ‬والسجائر‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬بقصد‭ ‬الترويج‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬التدخين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬بكل‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجرائد‭ ‬والمجلات‭ ‬والمواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المحلية‭ ‬ودور‭ ‬السينما‭ ‬والمسرح‮«‬‭ ‬والقرار‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬لسنة‭ ‬2011‭ ‬بشأن‭ ‬ضوابط‭ ‬الإعلان‭ ‬والترويج‭ ‬عن‭ ‬التبغ‭ ‬ومنتجاته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬التقليدية‭ ‬المقروءة‭ ‬والمسموعة‭ ‬والمرئية،‭ ‬لذلك‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬جداً‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬لمكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬والتبغ‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعه‭ ‬ومنتجاته‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بقانون‭ ‬مكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتحديداً‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالترويج‭ ‬لهذه‭ ‬المنتجات‭ ‬وأيضاً‭ ‬رفع‭ ‬المسؤولية‭ ‬الفردية‭ ‬تجاه‭ ‬محاربة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يضر‭ ‬بصحة‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع‭.‬