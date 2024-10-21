بعثة الخالدية تصل إلى بغداد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاءت‭ ‬تحضيرات‭ ‬الخالدية‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعد‭ ‬التحاق‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬بالفريق،‭ ‬وشهدت‭ ‬التدريبات‭ ‬تركيز‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬البدني‭ ‬والفني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬المرتقب‭.‬

ويدخل‭ ‬الخالدية‭ ‬اللقاء‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬فقد‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ (‬3-2‭)‬،‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬التركمنستاني‭ (‬1-‭.)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬حصد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬على‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ (‬2-1‭) ‬وعلى‭ ‬التعاون‭ (‬2-1‭).‬