بعثة الخالدية تصل إلى بغداد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وصلت أمس الإثنين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية عبر طائرة خاصة إلى العاصمة العراقية بغداد، من أجل الاستعداد لخوض المباراة المهمة أمام القوة الجوية العراقي، حيث سيقام اللقاء يوم غد الأربعاء على ملعب المدينة الدولي في بغداد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2.
وجاءت تحضيرات الخالدية بمعنويات عالية في الفترة الأخيرة، بعد التحاق جميع اللاعبين الدوليين بالفريق، وشهدت التدريبات تركيز الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني علي عاشور على الجانب البدني والفني من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المرتقب.
ويدخل الخالدية اللقاء وفي رصيده 3 نقاط من الجولتين السابقتين، فقد خسر أمام التعاون السعودي (3-2)، وفاز على ألتين أسير التركمنستاني (1-.)، في حين أن القوة الجوية حصد 6 نقاط من فوزين متتاليين على ألتين أسير (2-1) وعلى التعاون (2-1).
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