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بعثة الخالدية تصل إلى بغداد

10/21/2024 7:06:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصلت‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬عبر‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬لخوض‭ ‬المباراة‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي،‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬اللقاء‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المدينة‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭.‬

وجاءت‭ ‬تحضيرات‭ ‬الخالدية‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعد‭ ‬التحاق‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬بالفريق،‭ ‬وشهدت‭ ‬التدريبات‭ ‬تركيز‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬البدني‭ ‬والفني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬المرتقب‭.‬

ويدخل‭ ‬الخالدية‭ ‬اللقاء‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬فقد‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ (‬3-2‭)‬،‭ ‬وفاز‭ ‬على‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬التركمنستاني‭ (‬1-‭.)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬حصد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬على‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ (‬2-1‭) ‬وعلى‭ ‬التعاون‭ (‬2-1‭).‬

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