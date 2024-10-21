Tuesday, 22 October 2024 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب الناشئين يحقق فوزا صعبا على المالديف

10/21/2024 7:05:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬وصعبا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬المالديفي‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬نظيف،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‭. ‬وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬اللاعب‭ ‬إبراهيم‭ ‬عياش‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬82‭).‬

وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬فقد‭ ‬حصد‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الآسيوي،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬المالديف‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬من‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬بوتان‭. ‬ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬35‭ ‬ظهراً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬داليان‭ ‬بووان‭.‬

MENAFN21102024000055011008ID1108804229

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث