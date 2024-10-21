منتخب الناشئين يحقق فوزا صعبا على المالديف

وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬فقد‭ ‬حصد‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الآسيوي،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬المالديف‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬من‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬بوتان‭. ‬ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬القادم‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬35‭ ‬ظهراً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬داليان‭ ‬بووان‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.