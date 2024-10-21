منتخب الناشئين يحقق فوزا صعبا على المالديف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حقق منتخبنا للناشئين «تحت 17 عاماً» لكرة القدم يوم أمس الإثنين فوزا ثمينا وصعبا على نظيره المالديفي بنتيجة هدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً. وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب إبراهيم عياش عند الدقيقة (82).
وبهذا الانتصار فقد حصد منتخبنا للناشئين أول ثلاث نقاط مهمة في مشواره الآسيوي، بينما تجمد رصيد المالديف عند نقطة وحيدة من تعادله في المباراة السابقة مع بوتان. ويلعب منتخبنا للناشئين مباراته الثالثة يوم الجمعة القادم أمام منتخب كوريا الجنوبية عند الساعة 2:35 ظهراً على استاد داليان بووان.
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