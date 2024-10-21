مجموعة يوسف بن أحمد كانو الراعي البلاتيني لبطولة البحرين المفتوحة للجولف للهواة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬نبيل‭ ‬خالد‭ ‬كانو،‮

‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬كانو‭ ‬للمشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ (‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭) ‬على‭ ‬حرص‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تنظيمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف،‭ ‬ومساهمتهم‭ ‬الدائمة‭ ‬والتزامهم‭ ‬بتقديم‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬للأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬بدوره‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المجموعة‭ ‬الراسخ‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬والتي‭ ‬بدورها‭ ‬تعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬على‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬بدعم‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬المتواصل‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الرياضية‭ ‬المتميزة‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الهواة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية،‭ ‬شاكراً‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وشجع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬من‭ ‬إقامتها‭.‬

مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم

من‭ ‬مجموعة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تقدمة‭ ‬المجموعة‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬