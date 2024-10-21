مجموعة يوسف بن أحمد كانو الراعي البلاتيني لبطولة البحرين المفتوحة للجولف للهواة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت مجموعة يوسف بن أحمد كانو رعايتها ودعمها للنسخة السادسة لبطولة البحرين المفتوحة للجولف للهواة والتي أشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني للجولف، والتي أقيمت على ملاعب النادي الملكي للجولف من 17 الى 19 اكتوبر الجاري، وشارك فيها متنافسين من مملكة البحرين وعدد من لاعبي الاندية والاتحادات الخليجية والعربية.
وبهذه المناسبة، أكد نبيل خالد كانو،
رئيس مجلس إدارة شركة كانو للمشاريع الاستثمارية (التابعة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو) على حرص المجموعة على دعم البطولات المحلية والإقليمية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني للجولف، ومساهمتهم الدائمة والتزامهم بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأحداث الرياضية التي تقام في مملكة البحرين، والذي بدوره يعكس التزام المجموعة الراسخ بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والتي بدورها تعزز مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
ومن جانبه، أشاد اللواء الركن على بن صقر النعيمي رئيس الاتحاد البحريني للجولف بدعم مجموعة يوسف بن أحمد كانو المتواصل لهذه الفعالية الرياضية المتميزة والتي تجمع العديد من اللاعبين الهواة من مختلف الدول الخليجية والعربية، شاكراً مجلس إدارة المجموعة على هذا الدعم المتواصل الذي أسهم في نجاح هذه البطولة وشجع الاتحاد البحريني للجولف على استمرار العمل وتحقيق الاهداف المنشودة من إقامتها.
مؤكداً أن هذا الدعم المقدم
من مجموعة يوسف بن أحمد كانو يأتي من الدور الرائد الذي تقدمة المجموعة للمجتمع البحريني بشكل عام.
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