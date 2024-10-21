خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تعديل مسمى نادي سند وجرداب الرياضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن تعديل مسمى نادي سند وجرداب الرياضي.
جاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرياضة الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1990، وتعديلاتها، وعلى القرار رقم (3) لسنة 2024 بتعديل مسمى نادي سند وجرداب الرياضي والثقافي وإعادة تنظيم رقم سجل قيده، وبعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية من خلال الاجتماع غير العادي المنعقد في 27 يوليو 2024، فقد تقرر أن يتم تعديل مسمى نادي سند وجرداب الرياضي ليصبح (نادي سند الرياضي). أينما ورد في ملخص النظام الأساسي للنادي والقرار الخاص بقيد وتسجيل النادي.
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