Tuesday, 22 October 2024 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تعديل مسمى نادي سند وجرداب الرياضي

10/21/2024 7:05:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬مسمى‭ ‬نادي‭ ‬سند‭ ‬وجرداب‭ ‬الرياضي‭.‬

جاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬اللائحة‭ ‬النموذجية‭ ‬للنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للأندية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لإشراف‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬1990،‭ ‬وتعديلاتها،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬مسمى‭ ‬نادي‭ ‬سند‭ ‬وجرداب‭ ‬الرياضي‭ ‬والثقافي‭ ‬وإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬رقم‭ ‬سجل‭ ‬قيده،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬ثلثي‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬غير‭ ‬العادي‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬يوليو‭ ‬2024،‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعديل‭ ‬مسمى‭ ‬نادي‭ ‬سند‭ ‬وجرداب‭ ‬الرياضي‭ ‬ليصبح‭ (‬نادي‭ ‬سند‭ ‬الرياضي‭). ‬أينما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬ملخص‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للنادي‭ ‬والقرار‭ ‬الخاص‭ ‬بقيد‭ ‬وتسجيل‭ ‬النادي‭.‬

MENAFN21102024000055011008ID1108804227

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث