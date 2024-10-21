خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تعديل مسمى نادي سند وجرداب الرياضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬اللائحة‭ ‬النموذجية‭ ‬للنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للأندية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لإشراف‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬1990،‭ ‬وتعديلاتها،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬مسمى‭ ‬نادي‭ ‬سند‭ ‬وجرداب‭ ‬الرياضي‭ ‬والثقافي‭ ‬وإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬رقم‭ ‬سجل‭ ‬قيده،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬ثلثي‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬غير‭ ‬العادي‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬يوليو‭ ‬2024،‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعديل‭ ‬مسمى‭ ‬نادي‭ ‬سند‭ ‬وجرداب‭ ‬الرياضي‭ ‬ليصبح‭ (‬نادي‭ ‬سند‭ ‬الرياضي‭). ‬أينما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬ملخص‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للنادي‭ ‬والقرار‭ ‬الخاص‭ ‬بقيد‭ ‬وتسجيل‭ ‬النادي‭.‬