تضرر سيارتين بتلفيات كبيرة بسبب عدم الانتباه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: عبدالأمير السلاطنة
تضررت سيارتان إثر حادث مروري وقع في عصر الاحد في منطقة سلماباد من دون وقوع إصابات. كان شاب بحريني يقود سيارته في الساعة الثالثة والنصف من عصر الاحد على شارع 2 بمنطقة سلماباد وبسبب عدم الانتباه وترك المسافة القانونية بين المركبات اصطدم بسيارة تسير امامه نتج عن ذلك تضرر السيارتين بتلفيات كبيرة من دون وقوع اصابات.
وفور وقوع الحادث حضرت دورية شرطة النجدة وتم تسهيل سير المركبات القادمة في نفس المسار لحين وصول شرطة المرور وتم ازاحة السيارتين، وبعدها فتح التحقيق لمعرفة اسبابه.
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