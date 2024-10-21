زورت توقيعه.. آسيوية تستغل القبض على زوجها وتبيع سيارته بـ20 ألف دينار وتهرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استغلت آسيوية القبض على زوجها وباعت سيارته عن طريق تزوير توقعيه واستلمت 20 ألف دينار قيمة السيارة وهربت خارج البلاد، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 27 أكتوبر لإعلان المتهمة.
وكان المجني عليه أبلغ أنه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل أبلغته زوجته أنها قامت بتأجير المركبة الخاصة به إلى شخص، إلا أن الأخير باع المركبة ولا تعرف هوية الأشخاص الذين قاموا بإجراء عملية البيع، وبعد الاطلاع على مستندات البيع بالإدارة العامة للمرور تبين قيام مخلص بتقديم معاملة تحويل ملكية المركبة محل الواقعة، موقعة باسم المجني عليه.
ودلت التحريات أن المتهمة حضرت إلى أحد معارض السيارات وعرضت بيع المركبة، وقدمت استمارة تحويل ملكية المركبة موقعة من قبل المجني عليه، وتوكيلًا صادرًا لها من المجني عليه يخولها التصرف بالمركبة، وعليه توجه مخلص إلى المرور لإنهاء المعاملة وتمت عملية البيع وتسلمت المتهمة 20 ألف دينار مقابل عملية البيع.
وقال صاحب معرض السيارات انه في غضون شهر يونيو حضرت المتهمة إلى المعرض وأقرت له بأنها ترغب في بيع مركبة زوجها، وأضافت أن الأخير مسجون على ذمة إحدى القضايا، وعليه تم الاتفاق على بيع المركبة.
وأضاف أن المتهمة جلبت المستندات المطلوبة وأخبرت المعرض بأن زوجها المجني عليه سيتواصل مع إدارة المعرض لإبداء موافقته على بيع المركبة، إلا أنها بعد عدة أيام حضرت إلى المعرض وتمت مباشرة إجراءات بيع المركبة مقابل 20 ألف دينار، وجلبت معها مجموعة من المستندات من بينها التخويل الصادر من المجني عليه الذي يخولها بالتصرف بالمركبة، واستمارته لتحويل ملكية المركبة مذيلة بتوقيع المجني عليه، وأصل جواز سفره وهويته وهويتها كزوجته ، وبعد أن تمت عملية البيع تم تسليمها 20 ألف دينار عبارة عن 2000 دينار نقدًا وشيك بقيمة 18 ألف دينار.
MENAFN21102024000055011008ID1108804224
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.