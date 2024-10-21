زورت توقيعه.. آسيوية تستغل القبض على زوجها وتبيع سيارته بـ20 ألف دينار وتهرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬أبلغ‭ ‬أنه‭ ‬أثناء‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬أبلغته‭ ‬زوجته‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بتأجير‭ ‬المركبة‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬شخص،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬باع‭ ‬المركبة‭ ‬ولا‭ ‬تعرف‭ ‬هوية‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بإجراء‭ ‬عملية‭ ‬البيع،‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬مستندات‭ ‬البيع‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬تبين‭ ‬قيام‭ ‬مخلص‭ ‬بتقديم‭ ‬معاملة‭ ‬تحويل‭ ‬ملكية‭ ‬المركبة‭ ‬محل‭ ‬الواقعة،‭ ‬موقعة‭ ‬باسم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭.‬

ودلت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬معارض‭ ‬السيارات‭ ‬وعرضت‭ ‬بيع‭ ‬المركبة،‭ ‬وقدمت‭ ‬استمارة‭ ‬تحويل‭ ‬ملكية‭ ‬المركبة‭ ‬موقعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وتوكيلًا‭ ‬صادرًا‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬يخولها‭ ‬التصرف‭ ‬بالمركبة،‭ ‬وعليه‭ ‬توجه‭ ‬مخلص‭ ‬إلى‭ ‬المرور‭ ‬لإنهاء‭ ‬المعاملة‭ ‬وتمت‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬وتسلمت‭ ‬المتهمة‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭.‬

وقال‭ ‬صاحب‭ ‬معرض‭ ‬السيارات‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬حضرت‭ ‬المتهمة‭ ‬إلى‭ ‬المعرض‭ ‬وأقرت‭ ‬له‭ ‬بأنها‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬مركبة‭ ‬زوجها،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬مسجون‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬إحدى‭ ‬القضايا،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬المركبة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬جلبت‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وأخبرت‭ ‬المعرض‭ ‬بأن‭ ‬زوجها‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬سيتواصل‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬المعرض‭ ‬لإبداء‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬المركبة،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬المعرض‭ ‬وتمت‭ ‬مباشرة‭ ‬إجراءات‭ ‬بيع‭ ‬المركبة‭ ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وجلبت‭ ‬معها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المستندات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التخويل‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الذي‭ ‬يخولها‭ ‬بالتصرف‭ ‬بالمركبة،‭ ‬واستمارته‭ ‬لتحويل‭ ‬ملكية‭ ‬المركبة‭ ‬مذيلة‭ ‬بتوقيع‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وأصل‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬وهويته‭ ‬وهويتها‭ ‬كزوجته‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬تمت‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬تم‭ ‬تسليمها‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬نقدًا‭ ‬وشيك‭ ‬بقيمة‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬