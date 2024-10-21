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بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة

10/21/2024 7:05:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬وصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬يتوجه‭ ‬بعدها‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬جديدة‭ ‬للدفع‭ ‬نحو‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬عقب‭ ‬مقتل‭ ‬زعيم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الجولة‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الجمعة،‭ ‬وسيبحث‭ ‬خلالها‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتأمين‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬وتخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭.

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬بلينكن‭ ‬سيبحث‭ ‬أيضا‭ ‬الترتيبات‭ ‬التي‭ ‬ستتم‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬حاسمة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق،‭ ‬وسيسعى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حل‭ ‬دبلوماسي‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬مواجهة‭ ‬مفتوحة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬وهي‭ ‬تأتي‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وحذّر‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الأخيرة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬الفرصة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭. ‬

وكان‭ ‬بايدن‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬سيرسل‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬مقتل‭ ‬السنوار‭ ‬خلال‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأكدت‭ ‬حماس‭ ‬مقتل‭ ‬رئيس‭ ‬مكتبها‭ ‬السياسي،‭ ‬مشددة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬لديها‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬وقف‮»‬‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

وفيما‭ ‬تبذل‭ ‬واشنطن‭ ‬مساعي‭ ‬متواصلة‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬مهنئا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬تصفية‭ ‬السنوار‭. ‬

واتفق‭ ‬بايدن‭ ‬ونتنياهو‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬‮«‬التعاون‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يخيم‭ ‬توتر‭ ‬بينهما‭ ‬منذ‭ ‬اشهر‭ ‬بشأن‭ ‬إدارة‭ ‬إسرائيل‭ ‬للعدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭.

‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬تحقيق‭ ‬اختراق‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬إلى‭ ‬دفعة‭ ‬كبيرة‭ ‬لنائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬المرشحة‭ ‬للانتخابات‭. ‬

وتخوض‭ ‬هاريس‭ ‬منافسة‭ ‬شديدة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وهي‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأن‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬قد‭ ‬يكلفها‭ ‬أصواتا‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ميشيغن‭ (‬شمال‭)‬،‭ ‬إحدى‭ ‬الولايات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأمريكيين‭ ‬العرب‭. ‬

وشكلت‭ ‬الحرب‭ ‬عبئا‭ ‬سياسيا‭ ‬على‭ ‬بايدن‭ ‬وإلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬هاريس،‭ ‬وريثته‭ ‬السياسية،‭ ‬حيث‭ ‬تجاهل‭ ‬نتنياهو‭ ‬مرارا‭ ‬الدعوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬للقيام‭ ‬بالمزيد‭ ‬لتجنيب‭ ‬المدنيين‭.

وتحدث‭ ‬ترامب‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬نتنياهو‭ ‬بشأن‭ ‬مقتل‭ ‬السنوار،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬أثبت‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬تجاهل‭ ‬ضغوط‭ ‬بايدن‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬العدوان‭. ‬

كما‭ ‬اقترح‭ ‬ترامب‭ ‬أنه‭ ‬سيمنح‭ ‬نتنياهو‭ ‬حرية‭ ‬أكبر،‭ ‬قائلا‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬يحاول‭ ‬إعاقته‭ ‬وربما‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬العكس‮»‬‭.

أيد‭ ‬ترامب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭.

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