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المساعدات إلى قطاع غزة.. استمرار العراقيل واشتداد الأزمة الإنسانية

10/21/2024 7:05:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تجمع‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬كمية‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قليلة‭ ‬جدا،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬إسرائيل‭ ‬خطوات‭ ‬لتعزيز‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭. ‬وأكد‭ ‬عمال‭ ‬إغاثة‭ ‬وخبراء‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وجود‭ ‬عقبات‭ ‬عدة‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬خصوصا‭ ‬إليها‭ ‬بشدة‭. ‬ولا‭ ‬تقتصر‭ ‬المشكلة‭ ‬على‭ ‬الحجم‭ ‬الفعلي‭ ‬للمساعدات‭ ‬المسموح‭ ‬بدخولها‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬وسط‭ ‬القصف‭ ‬الشديد‭ ‬والمتواصل‭ ‬وقطع‭ ‬الطرق‭. ‬

تدخل‭ ‬أغلب‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬إمدادات‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وتخضع‭ ‬تلك‭ ‬الشاحنات‭ ‬لتفتيش‭ ‬دقيق‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ترى‭ ‬فيه‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬سببا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لبطء‭ ‬تسليم‭ ‬المساعدات‭. ‬أما‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬حصارا‭ ‬مطبقا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬فتلقي‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬عجز‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المساعدات‭ ‬وتوزيعها‭.

بعد‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬تخضع‭ ‬عمليات‭ ‬التسليم‭ ‬لتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬أعمال‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ (‬كوغات‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬هيئة‭ ‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬الشؤون‭ ‬المدنية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وتبلّغ‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬باستمرار‭ ‬عن‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬كوغات‭.

وما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تعقيد‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات،‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭ ‬اللازم‭ ‬لتشغيل‭ ‬الشاحنات‭ ‬والطرق‭ ‬المدمّرة‭ ‬جراء‭ ‬الحرب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬نهب‭ ‬والقتال‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬والنزوح‭ ‬المتواصل‭. ‬وصرّح‭ ‬مسؤولون‭ ‬عاملون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬شرط‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوياتهم‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يتمّ‭ ‬نهبها‭. ‬واختارت‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية‭ ‬إسقاط‭ ‬المساعدات‭ ‬جوا‭. ‬وبحسب‭ ‬‮«‬كوغات‮»‬،‭ ‬تمّ‭ ‬السبت‭ ‬إنزال‭ ‬81‭ ‬حزمة‭ ‬بالمظلات‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭.
‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬المحاولات‭ ‬أن‭ ‬تلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتزايدة‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الحرب‭.

أصدر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وكوغات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بيانا‭ ‬مشتركا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتسهيل‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬وأنها‭ ‬ستتخّذ‭ ‬خطوات‭ ‬لزيادتها‭. ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬حذّرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬مزوّد‭ ‬أسلحة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تعلّق‭ ‬بعض‭ ‬مساعداتها‭ ‬العسكرية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تعمل‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬دخول‭
‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭.

وركّز‭ ‬البيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬المرضى‭ ‬بين‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتسليم‭ ‬68650‭ ‬لترا‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬المرافق‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬الحرب‭ ‬بإخراج‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬30‭ ‬شاحنة‭ ‬تابعة‭ ‬لبرنامج‭ ‬الغذاء‭ ‬العالمي‭ ‬تمكّنت‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬جلب‭ ‬الدقيق‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وليس‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭.

وبحسب‭ ‬تانيا‭ ‬هاري،‭ ‬رئيسة‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬جيشاه‮»‬‭ (‬مسلك‭) ‬الإسرائيلية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتي‭ ‬تراقب‭ ‬مسألة‭ ‬إيصال‭ ‬الإمدادات‭ ‬الى‭ ‬غزة،‭ ‬‮«‬تعرّضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬لضغوط‭ ‬للسماح‭ ‬بدخول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬وخصوصا‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬هو‭ ‬فقط‭ ‬الذي‭ ‬سيمكّن‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬العمليات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وفق‭ ‬النطاق‭ ‬المطلوب‭.

وأضافت‭ ‬‮«‬في‭ ‬غياب‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬العمل‭ ‬الحقيقي‭ ‬والتعاون‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬حركة‭ ‬آمنة‭ ‬وحرة‭ ‬للمساعدة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬ترَ‭ ‬أي‭ ‬‮«‬إرادة‭ ‬حقيقية‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬طوال‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭. ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬جولييت‭ ‬توما،‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬‮«‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬كبير‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬توما‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ما‭ ‬وصل‭ ‬قليل‭ ‬للغاية‭ ‬ولا‭ ‬يكفي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لمواجهة‭ ‬الاحتياجات‮»‬‭.

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