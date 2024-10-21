طهـران: الـتـهـديد بـضـرب منشآتنا النووية أمر يهدد الأمن الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستنكر‭ ‬بقائي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬التهديدات‭ ‬بضرب‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬بـ«أننا‭ ‬أبلغنا‭ ‬رفضنا‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬عبر‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ثارت‭ ‬تكهنات‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬تضرب‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية،‭ ‬كما‭ ‬هددت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬لشبكة‭ ‬ CNN ‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجوما‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬فإن‭ ‬خطة‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬جاهزة،‭ ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬لواشنطن‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬ستقتصر‭ ‬على‭ ‬الأهداف‭ ‬العسكرية،‭ ‬متجنبا‭ ‬المنشآت‭ ‬النفطية‭ ‬والنووية‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬نتنياهو‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستنصت‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لكنها‭ ‬ستتصرف‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬مصالحها‭ ‬الوطنية‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬سيرغي‭ ‬ريابكوف‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬تحذر‭ ‬إسرائيل‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬طرح‭ ‬ضرب‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭ ‬كاحتمال،‭ ‬ووصف‭ ‬الأمر‭ ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ ‬أمرا‭ ‬كارثيا‭ ‬إذا‭ ‬حدث‭.‬