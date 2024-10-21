طهـران: الـتـهـديد بـضـرب منشآتنا النووية أمر يهدد الأمن الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التهديدات بضرب المنشآت النووية الإيرانية تتعارض مع القوانين الدولية.
واستنكر بقائي في مؤتمر صحفي «التهديدات بضرب المنشآت النووية»، مشددا على أن «هذه التهديدات تتعارض مع القوانين الدولية وهو أمر يهدد الأمن الدولي».
وأفاد بـ«أننا أبلغنا رفضنا هذه التهديدات عبر رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وبعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر، ثارت تكهنات بأن إسرائيل قد تضرب منشآت نووية إيرانية، كما هددت منذ فترة طويلة.
وقالت مصادر لشبكة CNN الأمريكية إن الولايات المتحدة تتوقع أن تشن إسرائيل هجوما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر.
وبحسب التقرير، فإن خطة الهجوم الإسرائيلية جاهزة، وقد أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن أن العملية ستقتصر على الأهداف العسكرية، متجنبا المنشآت النفطية والنووية.
وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل ستنصت إلى الولايات المتحدة لكنها ستتصرف بما يتناسب مع مصالحها الوطنية.
بدوره، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تحذر إسرائيل حتى من مجرد طرح ضرب المنشآت النووية الإيرانية كاحتمال، ووصف الأمر بأنه سيكون أمرا كارثيا إذا حدث.
MENAFN21102024000055011008ID1108804221
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.