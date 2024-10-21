Tuesday, 22 October 2024 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طهـران: الـتـهـديد بـضـرب منشآتنا النووية أمر يهدد الأمن الدولي

10/21/2024 7:05:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬إن‭ ‬التهديدات‭ ‬بضرب‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭.‬

واستنكر‭ ‬بقائي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬التهديدات‭ ‬بضرب‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬بـ«أننا‭ ‬أبلغنا‭ ‬رفضنا‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬عبر‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ثارت‭ ‬تكهنات‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬تضرب‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية،‭ ‬كما‭ ‬هددت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬لشبكة‭ ‬ CNN ‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشن‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجوما‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬فإن‭ ‬خطة‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬جاهزة،‭ ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬لواشنطن‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬ستقتصر‭ ‬على‭ ‬الأهداف‭ ‬العسكرية،‭ ‬متجنبا‭ ‬المنشآت‭ ‬النفطية‭ ‬والنووية‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬نتنياهو‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستنصت‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لكنها‭ ‬ستتصرف‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬مصالحها‭ ‬الوطنية‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬سيرغي‭ ‬ريابكوف‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬تحذر‭ ‬إسرائيل‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬طرح‭ ‬ضرب‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭ ‬كاحتمال،‭ ‬ووصف‭ ‬الأمر‭ ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ ‬أمرا‭ ‬كارثيا‭ ‬إذا‭ ‬حدث‭.‬

MENAFN21102024000055011008ID1108804221

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث