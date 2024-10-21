نور بنت علي الخليف:برنامج تنمية الكوادر الحكومية استثمار مستدام في المواهب الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية من شأنه تطوير وصقل الكوادر الوطنية، إذ هو استثمار مستدام في الكوادر الوطنية ويتيح لها التعرف عن قرب على آلية رسم الاستراتيجيات الحكومية وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة به، كما أنه ينمي مهاراتها القيادية ويكسبها مهارات العمل الجماعي والمرونة والابتكار.
جاء ذلك لدى لقائها يارا طلال المطوع الموظفة بمجلس التنمية الاقتصادية والمنتسبة ضمن الدفعة العاشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أشارت وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال اللقاء إلى أن المواهب الكفؤة التي تنعم بها المملكة لطالما شكلت أبرز المزايا التنافسية التي تنعم بها البحرين، وهنالك العديد من الإنجازات وقصص النجاح التي حققتها هذه المواهب وشجعت كبار المستثمرين لاختيار مملكة البحرين مقراً لأعمالهم. وتمنت النجاح والتوفيق ليارا طلال المطوع خلال انتسابها في البرنامج متطلعة إلى أن يعزز هذا الانتساب إسهاماتها في تطوير الأداء الحكومي بما يحقق التطلعات التنموية المنشودة.
ومن جانبها عبرت يارا طلال المطوع عن شكرها وتقديرها لنور بنت علي الخليف على ما تقدمه من دعم وتشجيع لمواصلة العمل، وبذل المزيد من التطوير والتميّز في خدمة مملكة البحرين.
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