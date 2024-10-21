نور بنت علي الخليف:برنامج تنمية الكوادر الحكومية استثمار مستدام في المواهب الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائها‭ ‬يارا‭ ‬طلال‭ ‬المطوع‭ ‬الموظفة‭ ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمنتسبة‭ ‬ضمن‭ ‬الدفعة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المواهب‭ ‬الكفؤة‭ ‬التي‭ ‬تنعم‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬لطالما‭ ‬شكلت‭ ‬أبرز‭ ‬المزايا‭ ‬التنافسية‭ ‬التي‭ ‬تنعم‭ ‬بها‭ ‬البحرين،‭ ‬وهنالك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬هذه‭ ‬المواهب‭ ‬وشجعت‭ ‬كبار‭ ‬المستثمرين‭ ‬لاختيار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬لأعمالهم‭. ‬وتمنت‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬ليارا‭ ‬طلال‭ ‬المطوع‭ ‬خلال‭ ‬انتسابها‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬متطلعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬هذا‭ ‬الانتساب‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬التنموية‭ ‬المنشودة‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬عبرت‭ ‬يارا‭ ‬طلال‭ ‬المطوع‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لنور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل،‭ ‬وبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطوير‭ ‬والتميّز‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬