رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية يشيد بجهود الشيخ الشنقيطي في خدمة القرآن الكريم وعلومه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية صباح أمس الإثنين في مكتبه، العالم والباحث الشرعي فضيلة الشيخ سيدي محمد بن محمد المختار الشنقيطي من جمهورية موريتانيا الإسلامية بمناسبة زيارته للبلاد لتقديم الدورة الأولى من برنامج (مجالس التفسير) الذي يقيمه معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم التابع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وثمَّن الجهود الطيبة التي يبذلها فضيلته في خدمة القرآن الكريم وعلومه الشريفة، وخصوصًا في مجال التفسير، من خلال البحث والتأليف والتدريس والخطابة. معربًا في الوقت نفسه عن تقديره لمشاركته في برنامج (مجالس التفسير) الذي يستفيد منه مئات المشاركين.
ومن جانبه، أعرب فضيلة الشيخ الشنقيطي عن اعتزازه وتقديره للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة على هذا اللقاء، مثمنًا دوره والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين الحنيف والقرآن الكريم.
كما أشاد بالبرامج العلمية الرصينة والهادفة التي يقدمها معهد القراءات في إطار مساعيه الطيبة لخدمة القرآن الكريم وعلومه الشريفة ونشرها وتدريسها وفق المنهج العلمي الصحيح، والإسهام في رفع كفاءة المراكز والحلقات القرآنية وتأهيل وتدريب العاملين فيها.
حضر اللقاء خالد بن عبدالله الشوملي الأمين العام للمجلس رئيس مجلس إدارة المعهد، وياسر عبدالرحمن الراعي العضو المنتدب لشركة الرفاع فيوز، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن الموسى مدير الرقابة الشرعية في آركابيتا، والدكتور صالح عبدالكريم عضو اللجنة الاستشارية والتنسيقية لبرنامج (مجالس التفسير)، والسيد علي عبدالجليل أخصائي البرامج التدريبية في معهد القراءات ومنسق البرنامج.
MENAFN21102024000055011008ID1108804217
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.