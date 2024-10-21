Tuesday, 22 October 2024 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية يشيد بجهود الشيخ الشنقيطي في خدمة القرآن الكريم وعلومه

10/21/2024 7:05:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬مكتبه،‭ ‬العالم‭ ‬والباحث‭ ‬الشرعي‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬سيدي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المختار‭ ‬الشنقيطي‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬موريتانيا‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬للبلاد‭ ‬لتقديم‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ (‬مجالس‭ ‬التفسير‭) ‬الذي‭ ‬يقيمه‭ ‬معهد‭ ‬القراءات‭ ‬وإعداد‭ ‬معلمي‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬التابع‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭.‬

وثمَّن‭ ‬الجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬فضيلته‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وعلومه‭ ‬الشريفة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التفسير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البحث‭ ‬والتأليف‭ ‬والتدريس‭ ‬والخطابة‭. ‬معربًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ (‬مجالس‭ ‬التفسير‭) ‬الذي‭ ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬مئات‭ ‬المشاركين‭.

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الشنقيطي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬للشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دوره‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬الحنيف‭ ‬والقرآن‭ ‬الكريم‭.
‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالبرامج‭ ‬العلمية‭ ‬الرصينة‭ ‬والهادفة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬معهد‭ ‬القراءات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعيه‭ ‬الطيبة‭ ‬لخدمة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وعلومه‭ ‬الشريفة‭ ‬ونشرها‭ ‬وتدريسها‭ ‬وفق‭ ‬المنهج‭ ‬العلمي‭ ‬الصحيح،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬المراكز‭ ‬والحلقات‭ ‬القرآنية‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭.

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الشوملي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المعهد،‭ ‬وياسر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الراعي‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز،‭ ‬وفضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الموسى‭ ‬مدير‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬آركابيتا،‭ ‬والدكتور‭ ‬صالح‭ ‬عبدالكريم‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬والتنسيقية‭ ‬لبرنامج‭ (‬مجالس‭ ‬التفسير‭)‬،‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬عبدالجليل‭ ‬أخصائي‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬القراءات‭ ‬ومنسق‭ ‬البرنامج‭.

MENAFN21102024000055011008ID1108804217

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث