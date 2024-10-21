رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية يشيد بجهود الشيخ الشنقيطي في خدمة القرآن الكريم وعلومه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وثمَّن‭ ‬الجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬فضيلته‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وعلومه‭ ‬الشريفة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التفسير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البحث‭ ‬والتأليف‭ ‬والتدريس‭ ‬والخطابة‭. ‬معربًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ (‬مجالس‭ ‬التفسير‭) ‬الذي‭ ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬مئات‭ ‬المشاركين‭.

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ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الشنقيطي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬للشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دوره‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬الحنيف‭ ‬والقرآن‭ ‬الكريم‭.

‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالبرامج‭ ‬العلمية‭ ‬الرصينة‭ ‬والهادفة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬معهد‭ ‬القراءات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعيه‭ ‬الطيبة‭ ‬لخدمة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وعلومه‭ ‬الشريفة‭ ‬ونشرها‭ ‬وتدريسها‭ ‬وفق‭ ‬المنهج‭ ‬العلمي‭ ‬الصحيح،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬المراكز‭ ‬والحلقات‭ ‬القرآنية‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭.

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حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الشوملي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المعهد،‭ ‬وياسر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الراعي‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬الرفاع‭ ‬فيوز،‭ ‬وفضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الموسى‭ ‬مدير‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬آركابيتا،‭ ‬والدكتور‭ ‬صالح‭ ‬عبدالكريم‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬والتنسيقية‭ ‬لبرنامج‭ (‬مجالس‭ ‬التفسير‭)‬،‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬عبدالجليل‭ ‬أخصائي‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬القراءات‭ ‬ومنسق‭ ‬البرنامج‭.

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