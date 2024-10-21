لجنة مبادرة ((امتياز)) تستعرض إجراءات إعلان إطلاق الدورة الخامسة من المبادرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت لجنة مبادرة «امتياز» لرائدة الأعمال البحرينية الشابة اجتماعها الأول للدورة الخامسة عبر برنامج الاتصال المرئي، برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة.
واستهلت سموها الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة الجدد، مؤكدة سموها أهمية مبادرة «امتياز» كمبادرة تشجيعية لدعم وتحفيز الشابات البحرينيات في مجال ريادة الأعمال، وتكريمهن على المساهمة في خلق بيئة اقتصادية مساندة، ونشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع.
وخلال الاجتماع، تم التعريف بالمبادرة التي انطلقت بموجب قرار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رقم (10) لسنة 2011، وأهدافها الرامية إلى تشجيع وإبراز الطاقات والكفاءات المتميزة في مجال ريادة الأعمال، وزيادة عدد الكفاءات الشابات من خلال تبني ودعم كفاءات جديدة، وتفعيل الشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، كما تطرق الاجتماع إلى اختصاصات اللجنة المتمثلة في اقتراح الشروط والمعايير وآلية منح الامتياز، وتقييم نتائج طلبات الحصول على نيل الامتياز، واقتراح المرشحات للحصول على الامتياز، وتحديد مميزات وشكل الامتياز.
واستعرضت اللجنة الإجراءات التنفيذية للدورة الخامسة بما في ذلك إعداد وتصميم استمارات المشاركة واستكمال إجراءات النظام الإلكتروني وإعلان إطلاق الدورة الخامسة من المبادرة، والترويج للمبادرة واستقطاب المشاركات، والتقييم الأولي وتحديد المرشحات للفوز، إضافةً إلى التقييم الميداني والتقييم النهائي للمشاركات واقتراح الفائزات.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترحات تطوير معايير المبادرة للدورة الخامسة من خلال إضافة عدد من المعايير التي تصب في مصلحة الشابة البحرينية وتحقق أهداف مبادرة «امتياز».
هذا وتضم لجنة مبادرة «امتياز» لرائدة الأعمال البحرينية الشابة في عضويتها لهذه الدورة كلا من سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيسة اللجنة، وسونيا محمد جناحي عضو مجلس الإدارة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وشيخة عبدالله الفاضل مديرة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة، وعلياء علي العالي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتحليل البيانات ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص بصندوق العمل «تمكين»، والسيدة ريما الكيلاني مدير تنفيذي إدارة المشاريع بمجلس التنمية الاقتصادية، والدكتورة سارة مؤمن الريفي صاحبة مركز لندن لجراحة الثدي وحائزة «الامتياز» في الدورة الرابعة.
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