لجنة مبادرة ((امتياز)) تستعرض إجراءات إعلان إطلاق الدورة الخامسة من المبادرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستهلت‭ ‬سموها‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالترحيب‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الجدد،‭ ‬مؤكدة‭ ‬سموها‭ ‬أهمية‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬كمبادرة‭ ‬تشجيعية‭ ‬لدعم‭ ‬وتحفيز‭ ‬الشابات‭ ‬البحرينيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتكريمهن‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬اقتصادية‭ ‬مساندة،‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الروح‭ ‬الريادية‭ ‬بين‭ ‬الشابات‭ ‬وتشجيعهن‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬والإبداع‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬التعريف‭ ‬بالمبادرة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2011،‭ ‬وأهدافها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬وإبراز‭ ‬الطاقات‭ ‬والكفاءات‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الكفاءات‭ ‬الشابات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬ودعم‭ ‬كفاءات‭ ‬جديدة،‭ ‬وتفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمرأة،‭ ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬اختصاصات‭ ‬اللجنة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬اقتراح‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬وآلية‭ ‬منح‭ ‬الامتياز،‭ ‬وتقييم‭ ‬نتائج‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نيل‭ ‬الامتياز،‭ ‬واقتراح‭ ‬المرشحات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الامتياز،‭ ‬وتحديد‭ ‬مميزات‭ ‬وشكل‭ ‬الامتياز‭.‬

واستعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬للدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إعداد‭ ‬وتصميم‭ ‬استمارات‭ ‬المشاركة‭ ‬واستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وإعلان‭ ‬إطلاق‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المبادرة،‭ ‬والترويج‭ ‬للمبادرة‭ ‬واستقطاب‭ ‬المشاركات،‭ ‬والتقييم‭ ‬الأولي‭ ‬وتحديد‭ ‬المرشحات‭ ‬للفوز،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬التقييم‭ ‬الميداني‭ ‬والتقييم‭ ‬النهائي‭ ‬للمشاركات‭ ‬واقتراح‭ ‬الفائزات‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬مقترحات‭ ‬تطوير‭ ‬معايير‭ ‬المبادرة‭ ‬للدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الشابة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتحقق‭ ‬أهداف‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬وتضم‭ ‬لجنة‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬لرائدة‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة،‭ ‬وسونيا‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشيخة‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وعلياء‭ ‬علي‭ ‬العالي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬ورئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬والسيدة‭ ‬ريما‭ ‬الكيلاني‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬سارة‭ ‬مؤمن‭ ‬الريفي‭ ‬صاحبة‭ ‬مركز‭ ‬لندن‭ ‬لجراحة‭ ‬الثدي‭ ‬وحائزة‭ ‬‮«‬الامتياز‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭. ‬