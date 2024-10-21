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برعاية قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة انطلاق مؤتمر البحرين للسكري والسمنة 20 نوفمبر القادم

10/21/2024 7:05:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬تواصل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬للسكري‭ ‬والسمنة‭ ‬التحضيرات‭ ‬لاستضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬للسكري‭ ‬والسمنة‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬يومي‭ ‬20‭ ‬و21‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬وشركة‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬التي‭ ‬سيحظى‭ ‬بها‭ ‬المؤتمر‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬والذي‭ ‬يتزامن‭ ‬إقامته‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وتأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬للجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬للرقي‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬عامة‭ ‬والمرأة‭ ‬خاصة‭ ‬ولدوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالوطن،‭ ‬ولتحقيق‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمؤتمر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬المرأة،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬إلى‭ ‬سموها‭ ‬لدعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬للمرأة‭ ‬والمجتمع‭.‬

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬تحتفل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للسكري‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬نشر‭ ‬التوعية‭ ‬حول‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬ويتميز‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬بتدشين‭ ‬كتاب‭ ‬خاص‭ ‬حول‭ ‬صحة‭ ‬المرأة‭ ‬والحمل‭ ‬تم‭ ‬إعداده‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والاختصاصين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الإقليم،‭ ‬كما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والاستشاريين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬ويتميز‭ ‬المؤتمر‭ ‬بكونه‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬لتدريب‭ ‬الأطباء‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬جلسات‭ ‬علمية‭ ‬حول‭ ‬السكري‭ ‬وصحة‭ ‬المرأة،‭ ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬لمشرفي‭ ‬المدارس‭ ‬ولأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬ومعرضا‭ ‬صحيا‭ ‬ليكون‭ ‬ملتقى‭ ‬علميا‭ ‬يرتقي‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والتثقيف‭ ‬الصحي‭ ‬لجميع‭ ‬المهتمين‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬نوهت‭ ‬د‭. ‬الهاجري‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬وجمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية،‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬كامل‭ ‬الجاهزية‭ ‬لانطلاق‭ ‬المؤتمر،‭ ‬مبينة‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬كافة‭ ‬تفاصيل‭ ‬المؤتمر،‭ ‬مثل‭ ‬المتحدثين‭ ‬والبرنامج‭ ‬الكامل‭ ‬للمحاضرات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬وتدشين‭ ‬كتاب‭ ‬السكري‭ ‬والمرأة‭ ‬والمعرض‭ ‬الصحي‭ ‬المصاحب‭.‬

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