برعاية قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة انطلاق مؤتمر البحرين للسكري والسمنة 20 نوفمبر القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبتوجيهات من الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية تواصل اللجنة المنظمة لمؤتمر البحرين للسكري والسمنة التحضيرات لاستضافة مؤتمر البحرين للسكري والسمنة الذي سيعقد يومي 20 و21 نوفمبر 2024 بتنظيم من جمعية السكري البحرينية وشركة أديوكيشن بلاس.
وأكدت الدكتورة مريم الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية أن الرعاية التي سيحظى بها المؤتمر من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والذي يتزامن إقامته هذا العام مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، وتأتي تأكيدًا للجهود المخلصة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة للرقي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع عامة والمرأة خاصة ولدوره البارز في تفعيل الشراكة المجتمعية للارتقاء بالوطن، ولتحقيق التوفيق والنجاح للمؤتمر في ظل التركيز بشكل خاص على صحة المرأة، معربة عن شكرها وتقديرها إلى سموها لدعمها المتواصل للمرأة والمجتمع.
وأوضحت الدكتورة مريم الهاجري أن المؤتمر يقام في شهر نوفمبر، حيث تحتفل دول العالم باليوم العالمي للسكري والذي يهدف الى نشر التوعية حول داء السكري ويتميز هذا المؤتمر بتدشين كتاب خاص حول صحة المرأة والحمل تم إعداده من قبل نخبة من الأطباء والاختصاصين من دول الإقليم، كما يشارك في هذا المؤتمر نخبة من الخبراء والاستشاريين والأكاديميين من مختلف دول العالم. ويتميز المؤتمر بكونه محطة مهمة لتدريب الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، كما يشمل جلسات علمية حول السكري وصحة المرأة، كما يضم ورش عمل لمشرفي المدارس ولأفراد المجتمع ومعرضا صحيا ليكون ملتقى علميا يرتقي بالخدمات الصحية والتثقيف الصحي لجميع المهتمين وأفراد المجتمع في مملكة البحرين.
كما نوهت د. الهاجري إلى حرص اللجنة المنظمة وجمعية السكري البحرينية برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية، على مواصلة العطاء من أجل الوصول إلى كامل الجاهزية لانطلاق المؤتمر، مبينة أنه خلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن كافة تفاصيل المؤتمر، مثل المتحدثين والبرنامج الكامل للمحاضرات وورش العمل وتدشين كتاب السكري والمرأة والمعرض الصحي المصاحب.
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