وزير البلديات يتفقد مزارع هورة عالي ومشاريع البنية التحتية الزراعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، بحضور الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، بزيارة تفقدية لمنطقة هورة عالي، وذلك للاطلاع على مزارع الإنتاج الزراعي المحلية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين في الجهات المعنية.
وخلال الزيارة اطلع وزير شؤون البلديات على سير العمل في المزارع المحلية في هورة عالي مع بداية الموسم الزراعي والإنتاج المحلي، منوهاً بما ينتجه المزارع البحريني من مختلف الأنواع والأصناف النباتية المحلية، التي تعزز مساهمة القطاع الزراعي المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن هورة عالي تمتلك مقومات تؤهلها للمساهمة بقوة في دعم استراتيجية الحكومة نحو تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين، في ظل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الدعم المستمر الذي تقدمه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
وقال إن الوزارة تعمل على تطوير المرافق والخدمات الأساسية وأعمال البنية التحتية في هورة عالي بالتعاون مع وزارة الأشغال، والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وتهيئة العوامل المناسبة للمزارعين، التي تمكنهم من زيادة المنتوج المحلي والتنوع في الإنتاج الزراعي، مؤكداً أن الوزارة ماضية في استراتيجيتها نحو تنمية وتطوير القطاع الزراعي من أجل المساهمة الفاعلة في تعزيز الأمن الغذائي، حيث أولت الوزارة اهتماماً كبيراً للرقعة الزراعية المتوافرة في المملكة من أجل استغلالها الاستغلال الأمثل، وذلك من خلال تنشيط القطاع وتحفيز المزارعين لاستغلال الأراضي الزراعية وتطوير البنية التحتية لهورة عالي.
من جانبها أكدت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أهمية مشروع هورة عالي، الذي يعتبر ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، مثمنةً الجهود المبذولة من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة في توفير الخدمات الداعمة للمشروع وتذليل الصعوبات لدعم المزارعين المحليين بهدف مواصلة التنمية في هذا القطاع الحيوي والدفع باتجاه زيادة الإنتاج الزراعي المحلي.
وخلال الزيارة استمع الوزير والوفد المرافق لمقترحات المزارعين التي تسهم في تطوير العمل وتحقق لمشاريعهم الفائدة المرجوة، ولا سيما ان الموسم الزراعي في بدايته.
من جانبهم، أعرب أصحاب المزارع في هورة عالي عن شكرهم وتقديرهم لوزير شؤون البلديات والزراعة ولأمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على الزيارة التي تعكس الاهتمام والدعم الذي يلقاه المزارع البحريني، مؤكدين الاستمرار في التطوير الزراعي باستخدام أساليب الزراعة الحديثة وبما يمكن من الارتقاء بجودة الانتاج والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي.
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