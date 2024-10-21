وزير البلديات يتفقد مزارع هورة عالي ومشاريع البنية التحتية الزراعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬اطلع‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المزارع‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬عالي‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الزراعي‭ ‬والإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬ينتجه‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأنواع‭ ‬والأصناف‭ ‬النباتية‭ ‬المحلية،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هورة‭ ‬عالي‭ ‬تمتلك‭ ‬مقومات‭ ‬تؤهلها‭ ‬للمساهمة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬استراتيجية‭ ‬الحكومة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أمن‭ ‬غذائي‭ ‬مستدام‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬وأعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬عالي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬والمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬وتهيئة‭ ‬العوامل‭ ‬المناسبة‭ ‬للمزارعين،‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬المنتوج‭ ‬المحلي‭ ‬والتنوع‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬نحو‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬حيث‭ ‬أولت‭ ‬الوزارة‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬للرقعة‭ ‬الزراعية‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استغلالها‭ ‬الاستغلال‭ ‬الأمثل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنشيط‭ ‬القطاع‭ ‬وتحفيز‭ ‬المزارعين‭ ‬لاستغلال‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لهورة‭ ‬عالي‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬أهمية‭ ‬مشروع‭ ‬هورة‭ ‬عالي،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬ترجمة‭ ‬لرؤية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الاميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬مثمنةً‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الداعمة‭ ‬للمشروع‭ ‬وتذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬لدعم‭ ‬المزارعين‭ ‬المحليين‭ ‬بهدف‭ ‬مواصلة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬والدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬استمع‭ ‬الوزير‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لمقترحات‭ ‬المزارعين‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬وتحقق‭ ‬لمشاريعهم‭ ‬الفائدة‭ ‬المرجوة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ان‭ ‬الموسم‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬بدايته‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬أصحاب‭ ‬المزارع‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬عالي‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ولأمين‭ ‬عام‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬على‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬يلقاه‭ ‬المزارع‭ ‬البحريني،‭ ‬مؤكدين‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬الزراعي‭ ‬باستخدام‭ ‬أساليب‭ ‬الزراعة‭ ‬الحديثة‭ ‬وبما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الانتاج‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭. ‬