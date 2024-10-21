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((خارجية الشورى)) تناقش مشروعين بقانون يهدفان إلى حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد

10/21/2024 7:05:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الإثنين‭)‬،‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬1976م،‭ ‬المعد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬1976م،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬83‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬بحق‭ ‬من‭ ‬يحرض‭ ‬المارة‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬الفسق‭ ‬بإشارات‭ ‬أو‭ ‬أقوال‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬أخرى،‭ ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ ‬370‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬بإحدى‭ ‬طرق‭ ‬العلانية‭ ‬أخبارًا‭ ‬أو‭ ‬صورًا‭ ‬أو‭ ‬تعليقات‭ ‬تتصل‭ ‬بأسرار‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬العائلية‭ ‬للأفراد‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬صحيحة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬نشرها‭ ‬الإساءة‭ ‬إليهم‭.‬

وتداولت‭ ‬اللجنة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬العائلية‭ ‬للأفراد‭ ‬من‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬وتجريم‭ ‬كل‭ ‬فعل‭ ‬ينتهكها،‭ ‬جراء‭ ‬الاستخدام‭ ‬السيء‭ ‬لوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬سواء‭ ‬بالتقاط‭ ‬الصور‭ ‬أو‭ ‬نشرها‭ ‬أو‭ ‬إذاعتها‭.‬

كما‭ ‬يهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬فضّ‭ ‬رسالة‭ ‬أو‭ ‬برقية‭ ‬بغير‭ ‬رضا‭ ‬من‭ ‬أرسلت‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬استرق‭ ‬السمع‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬وتغليظها‭ ‬لمن‭ ‬أفشى‭ ‬الرسالة‭ ‬أو‭ ‬البرقية‭ ‬أو‭ ‬المكالمة‭ ‬لغير‭ ‬من‭ ‬وجهت‭ ‬إليه‭ ‬دون‭ ‬أذنه،‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بالغير‭.‬

وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬المشروعين‭ ‬القانونين‭ ‬يهدفان‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬خصوصاً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعقوبات‭ ‬المقررة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬جسامة‭ ‬الفعل‭ ‬المبتكر،‭ ‬ردعاً‭ ‬للمخالف‭ ‬قبل‭ ‬ارتكابه‭ ‬لأي‭ ‬جريمة‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭. ‬

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