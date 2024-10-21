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وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الإيراني

10/21/2024 7:05:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي،‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬البلدين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬تجاه‭ ‬سبل‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬والتصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭.‬

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