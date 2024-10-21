وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الإيراني

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الإيراني
التاريخ
10/21/2024 7:05:51 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية، أمس، مع الدكتور عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين ضمن جولة في دول المنطقة.
وتم خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون الثنائي لما فيه خير وصالح البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه سبل تخفيف حدة التوتر والتصعيد في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
MENAFN21102024000055011008ID1108804212
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.