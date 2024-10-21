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الاحتلال الإسرائيلي يدمر المدارس والمستشفيات والمخيمات في شمال غزة

10/21/2024 7:05:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬سكان‭ ‬ومسعفون‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬نسفت‭ ‬منازل‭ ‬وحاصرت‭ ‬مدارس‭ ‬ومخيمات‭ ‬للنازحين‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬تكثيف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬جمعت‭ ‬الرجال‭ ‬وأمرت‭ ‬النساء‭ ‬بمغادرة‭ ‬المخيم‭. ‬

وذكر‭ ‬مسعفون‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اقتحمت‭ ‬مدرسة‭ ‬واحتجزت‭ ‬الرجال‭ ‬قبل‭ ‬إشعال‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬المنشأة‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مولدات‭ ‬المستشفى‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بغزة‭ ‬إنهم‭ ‬رفضوا‭ ‬أوامر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬توغلا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين،‭ ‬بإخلاء‭ ‬المستشفيات‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أو‭ ‬ترك‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رعاية‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بقيت‭ ‬خارج‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تقتحمها‭. ‬وذكر‭ ‬مسعفون‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ثان،‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان،‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أطلقت‭ ‬نيرانا‭ ‬كثيفة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭. ‬

وقالت‭ ‬إحدى‭ ‬الممرضات‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمها،‭ ‬متحدثة‭ ‬بالإنجليزية‭: ‬‮«‬الجيش‭ ‬يحرق‭ ‬المدارس‭ ‬المجاورة‭ ‬للمستشفى،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬دخول‭ ‬المستشفى‭ ‬أو‭ ‬الخروج‭ ‬منه‮»‬‭.‬



قال‭ ‬سكان‭ ‬ومسعفون‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬نسفت‭ ‬منازل‭ ‬وحاصرت‭ ‬مدارس‭ ‬ومخيمات‭ ‬للنازحين‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬تكثيف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬جمعت‭ ‬الرجال‭ ‬وأمرت‭ ‬النساء‭ ‬بمغادرة‭ ‬المخيم‭. ‬

وذكر‭ ‬مسعفون‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اقتحمت‭ ‬مدرسة‭ ‬واحتجزت‭ ‬الرجال‭ ‬قبل‭ ‬إشعال‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬المنشأة‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مولدات‭ ‬المستشفى‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بغزة‭ ‬إنهم‭ ‬رفضوا‭ ‬أوامر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬توغلا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين،‭ ‬بإخلاء‭ ‬المستشفيات‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أو‭ ‬ترك‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رعاية‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بقيت‭ ‬خارج‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تقتحمها‭. ‬وذكر‭ ‬مسعفون‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ثان،‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان،‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أطلقت‭ ‬نيران‭ ‬كثيفة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭. ‬

وقالت‭ ‬إحدى‭ ‬الممرضات‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬اسمها،‭ ‬متحدثة‭ ‬بالإنجليزية‭: ‬‮«‬الجيش‭ ‬يحرق‭ ‬المدارس‭ ‬المجاورة‭ ‬للمستشفى،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬دخول‭ ‬المستشفى‭ ‬أو‭ ‬الخروج‭ ‬منه‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬ومسعفون‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬شددت‭ ‬حصارها‭ ‬على‭ ‬جباليا،‭ ‬أكبر‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬الثمانية‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬والذي‭ ‬طوقته‭ ‬بإرسال‭ ‬دبابات‭ ‬إلى‭ ‬بلدتي‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬المجاورتين‭ ‬وإصدار‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬للسكان‭. ‬

وقال‭ ‬رائد،‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭: ‬‮«‬إحنا‭ ‬بنواجه‭ ‬الموت‭ ‬من‭ ‬القنابل‭ ‬من‭ ‬العطش‭ ‬والجوع‭... ‬جباليا‭ ‬بيتم‭ ‬إبادتها،‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬شهود‭ ‬على‭ ‬هاي‭ ‬الجريمة،‭ ‬العالم‭ ‬معمي‭ ‬عيونه‮»‬‭. ‬

واتهمت‭ ‬حماس‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬وتطهير‭ ‬عرقي‭ ‬بحق‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬لإجبارهم‭ ‬على‭ ‬الرحيل‭. ‬

وقالت‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬بقلق‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يدير‭ ‬بها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التدخل‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأوامر‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭ ‬القسري،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬سواء‭ ‬بالموت‭ ‬أو‭ ‬التهجير‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤولون‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬وثمانية‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

وفي‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬القطاع،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬بجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وأربعة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬هجومين‭ ‬منفصلتين‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬هديل‭ ‬عبيد،‭ ‬وهي‭ ‬مشرفة‭ ‬تمريض‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬الذي‭ ‬يعالج‭ ‬فيه‭ ‬32‭ ‬مريضا‭ ‬حاليا،‭ ‬إن‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬النفاد‭. ‬

وقالت‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬للتراسل‭: ‬‮«‬الشاش‭ ‬المعقم‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬النفاد‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬أدوية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬انقطعت‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬طعام‭ ‬لليوم‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مناشدة‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬التحرك‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الجرحى‭. ‬

وقالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬مطالبة‭ ‬بالسماح‭ ‬لها‭ ‬بإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬الشمال‭. ‬

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