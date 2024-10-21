الملك يستقبل وزير الخارجية الإيراني‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بقصر الصخير أمس وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث أمور التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد للوصول إلى حلول سلمية.
حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.
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