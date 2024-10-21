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الملك يستقبل وزير الخارجية الإيراني‎

10/21/2024 7:05:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بقصر‭ ‬الصخير‭ ‬أمس‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬الدكتور‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬أمور‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ومستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للتهدئة‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬سلمية‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭.‬

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