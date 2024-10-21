تسجيل المشمولين بالعفو الملكي ضمن المستفيدين من إعانة التعطل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬

وأشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بالجهود‭ ‬والمتابعات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬التي‭ ‬تكللت‭ ‬بعودة‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الخمسة‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ (‬457‭) ‬محكومًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزير‭ ‬العمل‭ ‬بتسجيل‭ ‬المشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬المستوفين‭ ‬للشروط‭ ‬والأنظمة‭ ‬ضمن‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬إعانة‭ ‬التعطل‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬حول‭ ‬أداء‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬مواصلة‭ ‬التحسن‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬ومستوى‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭.‬