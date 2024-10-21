تسجيل المشمولين بالعفو الملكي ضمن المستفيدين من إعانة التعطل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تابع مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذا للأمر الملكي السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء بالإجراءات الفورية لخطة تطوير مدينة المحرق، وفي هذا الصدد وافق المجلس على استملاك عدد من العقارات في المحرق ضمن متطلبات عملية التطوير وذلك بناء على مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
وأشاد المجلس بالجهود والمتابعات التي قامت بها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، التي تكللت بعودة المواطنين البحرينيين الخمسة الموقوفين في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وفي ضوء المرسوم الملكي السامي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في سبتمبر الماضي بالعفو عن (457) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد تم تكليف وزير الداخلية ووزير العمل بتسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي المستوفين للشروط والأنظمة ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للباحثين عن عمل.
كما وافق على مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب حول أداء قطاع التعليم والتدريب بمملكة البحرين الذي أظهر مواصلة التحسن في أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ومستوى البرامج الأكاديمية.
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