فعاليات مخيم عايدة تلتقي بقيادة الامن الوطني والاستخبارات ببيت لحم وتؤكد على اهمية حفظ الامن بالمحافظة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / التقت فعاليات مخيم عايدة للاجئين الفلسطينين في محافظة بيت لحم بقيادة قوات الامن الوطني والاستخبارات العسكرية الجديدتان في المحافظة واكدت على اهمية الحفاظ على الامن للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها فلسطين جراء الاعتداءات الاسرائيلية على شعبنا والتي تستهدف للنيل من صمود الشعب الفلسطيني على مختلف الاصعدة.

وضم وفد مخيم عايدة الذي زار مقرات قيادة الامن الوطني والاستخبارات في زيارات منفردة رئيس اللجنة الشعبية للخدمات واعضاء من اللجنة وممثلي عدد من مؤسسات المخيم وفعالياته وفصائله الوطنية والشخصيات العامة بالمخيم حيث جرى التاكيد على اهمية حماية شعبنا الفلسطيني وممتلكاته ومقدراته الوطنية من خلال العمل على الحفاظ على الامن الداخلي من جهة وتعزيز وتقوية قدرة شعبنا على الصمود في وجه ممارسات الاحتلال بحق شعبنا التي تستهدف ضرب وحدة الشعب الفلسطيني والقضاء على المشروع الوطني وتدمير مؤسساته الوطنية والسيادية وعلى راسها المؤسسة الامنية التي تمثل وحدانية التمثيل والقرار الفلسطين.

وقال سعيد العزة رئيس اللجنة الشعبية في مخيم عايدة ان فعاليات المخيم بكل ما تمثله تدعم جهود المؤسسة الامنية للحفاظ على شعبنا و وجوده وصموده على ارضه داعيا الاجهزة الامنية لمحاربة كافة الظواهر السلبية التي تضر بشعبنا الفلسطيني و وجوده على ارضه.

واشار الى ان الزيارة لمقار قيادة الامن الوطني والاستخبارات وقبلها الشرطة تاتي في اطار تطوير وتعزيز العلاقة بين بين فعاليات المخيم كافة والاجهزة الامنية ضمن الجهود لتعزيز العلاقات بما يخدم شعبنا ومصلحته الوطنية لا سيما في ظل حالة الاستهداف للوجود الفلسطيني على ارض فلسطين متمنيا باسم المخيم وفعالياته النجاح للاجهزة الامنية وقيادتها الجديدة في مهمتهم التي تزداد صعوبة نتيجة ارتفاع وتيرة الاستهداف للمؤسسة الامنية والرسمية الفلسطينية في اطار جهد محموم يستهدف القضاء على حلم شعبنا وحقوقه في اقامة دولته المستقلة.

من ناحيته تحدث منذر عميرة خلال زيارة مقر قيادة الامن الوطني عن صعوبة وخطر المرحلة الني يمر بها شعبنا وبالتالي اهمية العمل على رص الصفوف من خلال عمل مشترك لخدمة شعبنا ومحاربة كافة المظاهر السلبية في المجتمع الفلسطيني مثمنا جهود المؤسسة الامنية التي تعمل لي اصعب الظروف والتي لم تمر على اي أجهزة امنية في العالم مؤكدا على دعم واسناد فعاليات مخيم عايدة لكل الجهود الفلسطينية الرسمية للحفاظ

على حقوق شعبنا و وجوده على ارضه في ظل الاستهداف الاسرائيلي لهذا الوجود.

كما تحدث ممثلي الفعاليات والمؤسسات في المخيم عن اهمية تعزيز التواصل ما بين المؤسسة الامنية واهالي المخيم خصوصا الجيل الشاب الى جانب مناقشة اهمية العمل على تنفيذ زيارات ولقاءات ما بين المؤسسة

الامنية وفعاليات المخيم وتطوير هذه العلاقة.

وتحدث الحضور عن اهمية التواصل الاعلامي ما بين المؤسسة الامنية وابناء شعبنا وضرورة تعزيز الرسالة الوطنية الفلسطينية للاجهزة الامنية التي تمثل امتدادا للقوات الثورة الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني لا سيما في ظل حملات التحريض والاستهداف ضدها من قبل اسرائيل وكل من تلتقي مصالحه مع مصالح الاحتلال الذي يشن حملات تحريض متواصلة لضرب قيمة وسمعة و وجودة الامن الفلسطيني مشددين على اهمية التواصل والحضور بلقاءات مع ابناء شعبنا لتعزيز رسالة الوطن والوحدة.



بدوره تحدث العقيد ركن ابراهيم ابو كشك قائد قوات الامن الوطني في بيت لحم عن اهمية وتعزيز التواصل ما بين المؤسسة الامنية وابناء شعبنا في كل مناطق المحافظة مشددا انه يشعر بدفيء العلاقة وصدق الانتماء من خلال هذه اللقاءات التي تعكس وجها حضاريا ونفسا وحدويا حريصا على الحقوق الفلسطينية.

واشار الى ان وجود الاجهزة الامنية وعملها هو لحماية شعبنا ومقدراته وتعزيز حالة الامن التي يجري العمل على ضربها بشتى الوسائل موضحا ان الوسائل والادوات لتحقيق وانجاح المؤامرات ضد شعبنا ومؤسساته الرسمية والوطنية متعددة على مر السنوات لكنها فشلت بوحدة وحرص الخيرين من ابناء شعبنا بكل توجهاته وفصائله حيث يدرك شعبنا اليوم حجم الاستهداف والمؤامرة التي تستهدف النيل من وجوده على ارضه.

وشكر ابو فعاليات مخيم عايدة على زيارتهم وحضورهم وتواصلهم مؤكدا على انه سيجري مستقبلا المزيد من اللقاءات والانشطة والزيارات الميدانية لتعزيز الوحدة الوطنية والصمود الفلسطين.

من ناحيته تحدث العقيد حمزة قراقع مدير الاستخبارات العسكرية الفلسطينية عن واقع الحال في محافظة بيت لحم التي ينتمي اليها مشيرا الى جهود الحهاز وبالتعاون مع المؤسسة الامنية بكل اجهزتها للحفاظ على حياة وممتلكات ومقدرات شعبنا رغم كل الظروف الصعبة.

واشار قراقع الى ترحيبه بزيارة وفد وفعاليات مخيم عايدة مخيم الصمود والتحدي الذي تعتز به محافظة بيت لحم بكل مكوناتها مثمنا هذه اللفتة التي تحمل معاني كثيرة لا سيما وانها تاتي في ظروف صعبة تسعى فيها جهات كثيرة لضرب المؤسسة الامنية وشق الصف الفلسطيني موضحا ان من يسعى لضرب الوحدة وشق الصف يخدم الاحتلال ومخططاته التي تستهدف الوحود الفلسطين.

واكد ان الاجهزة الامنية وعلى راسها جهاز الاستخبارات العسكرية ستواصل مهامها وعملها لخدمة شعبنا وقضيته معربا عن شكره الكبير لفعاليات مخيم عايدة على زيارتهم.

وفي نهاية اللقاءات تم الاتفاق على تنفيذ زيارات ميدانية وجولات لقيادة الامن الفلسطيني في مخيم عايدة لاطلاعهم على واقع الحال واهمية العمل على حماية شعبنا وممتلكاته من خلال محاربة الظواهر السلبية التي تفتك بالمجتمع.