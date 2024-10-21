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مجلس النواب الليبي يصادق على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي

10/21/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 21 - 10 (كونا) -- صادق مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي وفقا للإطار الزمني المحدد قانونيا في اتفاق الأطراف الليبية لانهاء الأزمة.
وذكرت رئاسة المجلس في بيان لها أن قرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره مع ضرورة نشره في الجريدة الرسمية وتكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
ورحب مصرف ليبيا المركزي بصدور قرار رئاسة مجلس النواب "وباستكمال هذا الاستحقاق الوطني".
يذكر أن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة توصلوا منذ اسابيع إلى اتفاق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي يشمل تعيين أعضاء جدد لمجلس إدارة المصرف مما ساهم في انفراج الازمة بين الفرقاء الليبين والتي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط.
وبمقتضى الأتفاق تم تعيين ناجي بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي البرعصي نائبا له. (النهاية)

ش ب م / ف ا س



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