مجلس النواب الليبي يصادق على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 21 - 10 (كونا) -- صادق مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي وفقا للإطار الزمني المحدد قانونيا في اتفاق الأطراف الليبية لانهاء الأزمة.
وذكرت رئاسة المجلس في بيان لها أن قرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره مع ضرورة نشره في الجريدة الرسمية وتكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
ورحب مصرف ليبيا المركزي بصدور قرار رئاسة مجلس النواب "وباستكمال هذا الاستحقاق الوطني".
يذكر أن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة توصلوا منذ اسابيع إلى اتفاق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي يشمل تعيين أعضاء جدد لمجلس إدارة المصرف مما ساهم في انفراج الازمة بين الفرقاء الليبين والتي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط.
وبمقتضى الأتفاق تم تعيين ناجي بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي البرعصي نائبا له. (النهاية)
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