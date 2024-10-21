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واشنطن تحث الاحزاب السياسية في كردستان العراق على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن

10/21/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 21 – 10 (كونا) -– حثت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الاثنين القيادات في اقليم كردستان العراق على المضي قدما في حوار لتشكيل حكومة "مستقرة" في اقرب وقت ممكن وذلك بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات العامة لبرلمان الاقليم التي جرت يوم امس الاحد.
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الامريكية فيدانت باتيل في الايجاز الصحفي اليومي "ندعو زعماء اقليم كردستان إلى إيجاد طريقة لتجاوز خلافاتهم وتشكيل حكومة" مضيفا ان "ما يوحدهم أكثر مما يفرقهم ومن مصلحة اقليم كردستان الاسراع في عملية شاملة وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".
واشاد باتيل بالدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في هذه الانتخابات في تعزيز الحوار السياسي وابراز اصوات سكان اقليم كردستان العراق قبل الانتخابات.
وقال ان "تعزيز القيم الديمقراطية يشكل أولوية أساسية للحكومة الأمريكية لأنه يعزز الاستقرار العالمي ويقوي التحالفات وهذه أمور نعتقد أنها جزء لا يتجزأ من مصالحنا في منطقة كردستان العراق وخارجها".
كما اشاد بالاقبال "الكبير" على التصويت في الانتخابات التي جرت بشكل "عادل ومنظم الى حد ما دون حوداث امنية كبيرة" داعيا في الوقت نفسه الأحزاب السياسية الى الانخراط بقوة في حوار سريع ومستدام لتشكيل حكومة مستقرة دون تأخير.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد اعلنت امس الاحد ان نسبة المشاركة في التصويت العام للاتنخابات البرلمانية في اقليم كردستان العراق بلغت 72 بالمئة وان نتائج الانتخابات النهائية ستعلن في الساعات القليلة المقبلة. (النهاية)

أ م م / ف ا س



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