واشنطن تحث الاحزاب السياسية في كردستان العراق على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 21 – 10 (كونا) -– حثت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الاثنين القيادات في اقليم كردستان العراق على المضي قدما في حوار لتشكيل حكومة "مستقرة" في اقرب وقت ممكن وذلك بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات العامة لبرلمان الاقليم التي جرت يوم امس الاحد.
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الامريكية فيدانت باتيل في الايجاز الصحفي اليومي "ندعو زعماء اقليم كردستان إلى إيجاد طريقة لتجاوز خلافاتهم وتشكيل حكومة" مضيفا ان "ما يوحدهم أكثر مما يفرقهم ومن مصلحة اقليم كردستان الاسراع في عملية شاملة وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".
واشاد باتيل بالدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في هذه الانتخابات في تعزيز الحوار السياسي وابراز اصوات سكان اقليم كردستان العراق قبل الانتخابات.
وقال ان "تعزيز القيم الديمقراطية يشكل أولوية أساسية للحكومة الأمريكية لأنه يعزز الاستقرار العالمي ويقوي التحالفات وهذه أمور نعتقد أنها جزء لا يتجزأ من مصالحنا في منطقة كردستان العراق وخارجها".
كما اشاد بالاقبال "الكبير" على التصويت في الانتخابات التي جرت بشكل "عادل ومنظم الى حد ما دون حوداث امنية كبيرة" داعيا في الوقت نفسه الأحزاب السياسية الى الانخراط بقوة في حوار سريع ومستدام لتشكيل حكومة مستقرة دون تأخير.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قد اعلنت امس الاحد ان نسبة المشاركة في التصويت العام للاتنخابات البرلمانية في اقليم كردستان العراق بلغت 72 بالمئة وان نتائج الانتخابات النهائية ستعلن في الساعات القليلة المقبلة. (النهاية)
أ م م / ف ا س
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