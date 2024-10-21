الحكومة اليمنية تدعو للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 21 – 10 (كونا) -- دعت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين إلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني برئاسة أحمد عوض بن مبارك ناقش خلاله التطورات المحلية والإقليمية والدولية وتصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان واستمرار الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية.
وأكد الاجتماع ضرورة إنهاء معاناة المدنيين في غزة وتوقف الاحتلال الإسرائيلي فورا عن استهداف وترويع المدنيين وانتهاك أبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وشدد على الموقف الثابت لليمن في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام ودعم الدولة اللبنانية وسيادتها وحقها الحصري في احتكار السلاح وقراري السلم والحرب. (النهاية)
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