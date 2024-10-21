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الحكومة اليمنية تدعو للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

10/21/2024 2:43:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 21 – 10 (كونا) -- دعت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين إلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني برئاسة أحمد عوض بن مبارك ناقش خلاله التطورات المحلية والإقليمية والدولية وتصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان واستمرار الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية.
وأكد الاجتماع ضرورة إنهاء معاناة المدنيين في غزة وتوقف الاحتلال الإسرائيلي فورا عن استهداف وترويع المدنيين وانتهاك أبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وشدد على الموقف الثابت لليمن في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام ودعم الدولة اللبنانية وسيادتها وحقها الحصري في احتكار السلاح وقراري السلم والحرب. (النهاية)

س ن ص / ف ا س




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