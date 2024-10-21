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لجنة الشؤون الخارجية بـالشورى البحريني تندد بالتصريحات الإيرانية الطاعنة في عروبة المملكة

10/21/2024 2:43:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 21 - 10 (كونا) -- أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الصادرة عن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي التي تضمنت طعنا في عروبة مملكة البحرين وهويتها الوطنية التي لا تقبل التشكيك.
وأبدت اللجنة برئاسة علي الرميحي رفضها لإطلاق هذه التصريحات في الفترة الراهنة التي تشهد تحديات إقليمية عدة وهو مالا يخدم الجهود المبذولة لضمان الاستقرار في المنطقة.
وأكدت اللجنة رفضها للتصريحات الايرانية بين فترة وأخرى لما تحمله من تدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وانتهاك سيادتها الوطنية معتبرة أنها تضرب المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلاقات الدولية.
كما أبدت اللجنة رفضها لأية محاولات لتشويه الحقائق التاريخية والجغرافية الثابتة التي تؤكد عروبة البحرين عبر العصور مشددة على أن الشواهد التاريخية لا تدع مجالا للشك بشأن الامتداد العميق لمملكة البحرين في التاريخ العربي والإسلامي والعلاقات الوثيقة التي تجمعها مع جميع الدول العربية والتزامها بممارسة دور فاعل ومؤثر تجاه قضايا الأسرة العربية والإسلامية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه التصريحات "اللامسؤولة تحمل نوايا ذات عواقب وخيمة تسهم في تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار وزرع الفتنة في المنطقة في الوقت الذي تبدي فيه مملكة البحرين ودول المنطقة حرصا واهتماما كبيرا تجاه العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة أية تحديات تهدد مساعي السلام.
وشددت اللجنة على "أن مملكة البحرين الخليفية العربية والاسلامية الحرة والمستقلة استطاعت بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن تقدم نفسها وأشقاءها في دول مجلس التعاون الخليجي للعالم أجمع كدول نموذجية في التطور والتقدم وخدمة الإنسانية وتعمل دائما على تعزيز روابطها مع الدول الشقيقة والصديقة وتطوير علاقاتها ضمن أولويات سياستها الخارجية بما يخدم المصالح المشتركة". (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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