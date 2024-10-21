لجنة الشؤون الخارجية بـالشورى البحريني تندد بالتصريحات الإيرانية الطاعنة في عروبة المملكة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 21 - 10 (كونا) -- أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الصادرة عن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي التي تضمنت طعنا في عروبة مملكة البحرين وهويتها الوطنية التي لا تقبل التشكيك.
وأبدت اللجنة برئاسة علي الرميحي رفضها لإطلاق هذه التصريحات في الفترة الراهنة التي تشهد تحديات إقليمية عدة وهو مالا يخدم الجهود المبذولة لضمان الاستقرار في المنطقة.
وأكدت اللجنة رفضها للتصريحات الايرانية بين فترة وأخرى لما تحمله من تدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وانتهاك سيادتها الوطنية معتبرة أنها تضرب المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلاقات الدولية.
كما أبدت اللجنة رفضها لأية محاولات لتشويه الحقائق التاريخية والجغرافية الثابتة التي تؤكد عروبة البحرين عبر العصور مشددة على أن الشواهد التاريخية لا تدع مجالا للشك بشأن الامتداد العميق لمملكة البحرين في التاريخ العربي والإسلامي والعلاقات الوثيقة التي تجمعها مع جميع الدول العربية والتزامها بممارسة دور فاعل ومؤثر تجاه قضايا الأسرة العربية والإسلامية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه التصريحات "اللامسؤولة تحمل نوايا ذات عواقب وخيمة تسهم في تأجيج الصراعات وزعزعة الاستقرار وزرع الفتنة في المنطقة في الوقت الذي تبدي فيه مملكة البحرين ودول المنطقة حرصا واهتماما كبيرا تجاه العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة أية تحديات تهدد مساعي السلام.
وشددت اللجنة على "أن مملكة البحرين الخليفية العربية والاسلامية الحرة والمستقلة استطاعت بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن تقدم نفسها وأشقاءها في دول مجلس التعاون الخليجي للعالم أجمع كدول نموذجية في التطور والتقدم وخدمة الإنسانية وتعمل دائما على تعزيز روابطها مع الدول الشقيقة والصديقة وتطوير علاقاتها ضمن أولويات سياستها الخارجية بما يخدم المصالح المشتركة". (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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