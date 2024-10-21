ديمقراطيون بالكونغرس يدعون إدارة بلادهم للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بحرية الصحافة في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 21 - 10 (كونا) -- دعت مجموعة من الاعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الادارة الامريكية الى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام حرية الصحافة في قطاع غزة والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى القطاع المحاصر للكشف عن الحقائق.
ووصف أكثر من 60 مشرعا في رسالة كشفت عنها صحيفة (ذا هيل) الامريكية اليوم الاثنين موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن الحصار الذي يفرضه الاحتلال على وصول الصحافة الأجنبية للقطاع إلى جانب المخاطر التي تواجه الصحفيين المحليين الذين يغطون الصراع قد ترك العالم في فهم قاتم لما يحدث بالفعل على أرض الواقع في غزة حيث تشير تقارير منظمات الإغاثة الدولية إلى وجود أزمة إنسانية متفاقمة.
وأوضحت الرسالة أن "القيود المفروضة على التقارير الإعلامية خلفت تحديات كبيرة بشأن الحصول على معلومات دقيقة يمكن التحقق منها في غزة مما أدى إلى زيادة الشكوك حول التقارير المحدودة التي تظهر".
وأشارت رسالة المشرعين إلى ان "المجموعات الإعلامية الدولية مارست ضغوطا لعدة أشهر من أجل منح إمكانية ولوج أفضل (إلى المعلومات) لكن القادة الإسرائيليين رفضوا تلك الطلبات".
وشددت على أن "الجولات (الإعلامية) القليلة الخاضعة للرقابة والتي رتبها الجيش الإسرائيلي ليست كافية لملىء الفراغ بالنظر إلى المعدل المرتفع للغاية للضحايا بين الصحفيين في غزة".
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة فإن 130 صحافيا قتلوا جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب مؤكدا أن الصحفيين يمارسون عملهم الإعلامي في ظروف بالغة الصعوبة.
ويعبر خبراء تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ حيال رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح لوسائل الإعلام من خارج غزة بالدخول إلى القطاع وتغطية الأحداث إلا إذا كانوا مرافقين لقوات الاحتلال الاسرائيلية التي تفرض عليهم قيودا صارمة وتمنع نقلهم للحقيقة.(النهاية)
ع س ج / س ع م
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