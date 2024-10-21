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ديمقراطيون بالكونغرس يدعون إدارة بلادهم للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بحرية الصحافة في غزة

10/21/2024 2:43:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 10 (كونا) -- دعت مجموعة من الاعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الادارة الامريكية الى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام حرية الصحافة في قطاع غزة والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى القطاع المحاصر للكشف عن الحقائق.
ووصف أكثر من 60 مشرعا في رسالة كشفت عنها صحيفة (ذا هيل) الامريكية اليوم الاثنين موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن الحصار الذي يفرضه الاحتلال على وصول الصحافة الأجنبية للقطاع إلى جانب المخاطر التي تواجه الصحفيين المحليين الذين يغطون الصراع قد ترك العالم في فهم قاتم لما يحدث بالفعل على أرض الواقع في غزة حيث تشير تقارير منظمات الإغاثة الدولية إلى وجود أزمة إنسانية متفاقمة.
وأوضحت الرسالة أن "القيود المفروضة على التقارير الإعلامية خلفت تحديات كبيرة بشأن الحصول على معلومات دقيقة يمكن التحقق منها في غزة مما أدى إلى زيادة الشكوك حول التقارير المحدودة التي تظهر".
وأشارت رسالة المشرعين إلى ان "المجموعات الإعلامية الدولية مارست ضغوطا لعدة أشهر من أجل منح إمكانية ولوج أفضل (إلى المعلومات) لكن القادة الإسرائيليين رفضوا تلك الطلبات".
وشددت على أن "الجولات (الإعلامية) القليلة الخاضعة للرقابة والتي رتبها الجيش الإسرائيلي ليست كافية لملىء الفراغ بالنظر إلى المعدل المرتفع للغاية للضحايا بين الصحفيين في غزة".
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة فإن 130 صحافيا قتلوا جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب مؤكدا أن الصحفيين يمارسون عملهم الإعلامي في ظروف بالغة الصعوبة.
ويعبر خبراء تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ حيال رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح لوسائل الإعلام من خارج غزة بالدخول إلى القطاع وتغطية الأحداث إلا إذا كانوا مرافقين لقوات الاحتلال الاسرائيلية التي تفرض عليهم قيودا صارمة وتمنع نقلهم للحقيقة.(النهاية)

ع س ج / س ع م



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