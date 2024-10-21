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وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره الايراني سبل تخفيف حدة التوتر بالمنطقة

10/21/2024 2:43:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 21 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني مع نظيره الايراني عباس عراقجي في المنامة اليوم الاثنين سبل تخفيف حدة التوتر والتصعيد في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الوزير الزياني نظيره الايراني في مقر الوزارة بمناسبة زيارته للبحرين ضمن جولته في دول المنطقة.
واضاف البيان انه تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي لما فيه خير وصالح البلدين بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في سبل تخفيف حدة التوتر بالمنطقة. (النهاية)

خ ن ع / ف ا س



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