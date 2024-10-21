(المشروعات الصغيرة): إيقاف كافة طلبات زيادة التمويل لمزيد من الدراسة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 10 (كونا) -- أعلن الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الإثنين إيقاف كافة طلبات زيادة التمويل اعتبارا من اليوم "لمزيد من الدراسة".
وقال (الصندوق) في منشور عبر حسابه في منصة (اكس) إن الإيقاف جاء بناء على قرار مجلس إدارته.
وتأسس الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2013 وفق القانون رقم 98 لسنة 2013 والذي يهدف إلى مساعدة الدولة في تحقيق خطوة كبيرة بالجهود المبذولة لدعم الشباب ومكافحة البطالة وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي. (النهاية)
ف ن ك /
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