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وزيرة (الشؤون): تعزيز الشفافية في العمل الخيري لمواكبة المعايير الدولية

10/21/2024 2:43:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 10 (كونا) -- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الإثنين ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة في العمل الخيري بما يواكب المتطلبات والمعايير الدولية.
وقالت الوزيرة الحويلة خلال اجتماع مع ممثلي 64 جمعية ومبرة خيرية إن (الشؤون) تعمل على حماية العمل الخيري ودعمه في الوقت الذي يطلب فيه من البلاد تقديم إيضاحات حول بعض الأنشطة والمشاريع الخيرية على الساحة الدولية.
وأوضحت أن دولة الكويت تمر بمرحلة مراجعة رقابية من قبل المنظمات المالية الدولية بما في ذلك اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف) مبينة أن هذه المراجعة تتطلب اتخاذ بعض الخطوات لتصحيح الإجراءات المتعلقة بالعمل الخيري قبل المراجعة المقررة في أكتوبر 2025.
وأضافت أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحفاظ على مرونة العمل الخيري دون تأثيرات سلبية علاوة على ضمان الامتثال للمعايير الدولية مما يعزز من سمعة دولة الكويت ويضمن الاستمرارية في الدور الريادي للعمل الخيري الكويتي.
وفيما يتعلق بالتعميم الصادر حول حظر سفر موفدي الجهات الخيرية إلى بعض الدول التي تشهد ظروفا أمنية غير مستقرة قالت الحويلة إنه يهدف إلى حماية العاملين في المجال الخيري وضمان سلامتهم داعية ممثلي الجمعيات إلى التعاون المستمر مع الوزارة لضمان التزام الكويت بأعلى المعايير الدولية في العمل الخيري. (النهاية)

ع ي س



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