وزيرة (الشؤون): تعزيز الشفافية في العمل الخيري لمواكبة المعايير الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 10 (كونا) -- أكدت وزيرة
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الإثنين ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة في العمل الخيري بما يواكب المتطلبات والمعايير الدولية.
وقالت الوزيرة الحويلة خلال اجتماع مع ممثلي 64 جمعية ومبرة خيرية إن (الشؤون) تعمل على حماية العمل الخيري ودعمه في الوقت الذي يطلب فيه من البلاد تقديم إيضاحات حول بعض الأنشطة والمشاريع الخيرية على الساحة الدولية.
وأوضحت أن دولة الكويت تمر بمرحلة مراجعة رقابية من قبل المنظمات المالية الدولية بما في ذلك اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف) مبينة أن هذه المراجعة تتطلب اتخاذ بعض الخطوات لتصحيح الإجراءات المتعلقة بالعمل الخيري قبل المراجعة المقررة في أكتوبر 2025.
وأضافت أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحفاظ على مرونة العمل الخيري دون تأثيرات سلبية علاوة على ضمان الامتثال للمعايير الدولية مما يعزز من سمعة دولة الكويت ويضمن الاستمرارية في الدور الريادي للعمل الخيري الكويتي.
وفيما يتعلق بالتعميم الصادر حول حظر سفر موفدي الجهات الخيرية إلى بعض الدول التي تشهد ظروفا أمنية غير مستقرة قالت الحويلة إنه يهدف إلى حماية العاملين في المجال الخيري وضمان سلامتهم داعية ممثلي الجمعيات إلى التعاون المستمر مع الوزارة لضمان التزام الكويت بأعلى المعايير الدولية في العمل الخيري. (النهاية)
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